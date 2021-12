Οικονομία

e-ΕΦΚΑ – ΟΑΕΔ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

Οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν αυτήν την εβδομάδα από τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ.

Σχεδόν 157 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 630.000 δικαιούχους στο πλαίσιο των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον e-ΕΦΚΑ, τον ΟΑΕΔ και τον ΟΠΕΚΑ, κατά την εβδομάδα 13-17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικότερα:

1. Από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την περίοδο 13-17 Δεκεμβρίου, θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές:

23,1 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 247.478 εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή, ως δώρο Χριστουγέννων.

6,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 56.154 εργαζόμενους, ενταγμένους στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για δώρο Χριστουγέννων.

6,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 29.390 εργαζόμενους, ενταγμένους στον Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον Νοέμβριο.

267.588 ευρώ θα καταβληθούν σε 1.173 δικαιούχους, ενταγμένους στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, για υπόλοιπα Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2021.

2. Από τον e-ΕΦΚΑ, την περίοδο 13-17 Δεκεμβρίου, θα γίνουν οι ακόλουθες καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του φορέα:

21,7 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

305.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 340 δικαιούχους ως παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας).

30.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 55 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3. Από τον ΟΑΕΔ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15 εκατ. ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

25 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 7.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

3,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 6.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

4. Τέλος, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο ΟΠΕΚΑ, την Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου, θα καταβληθεί η προσαύξηση της εισοδηματικής ενίσχυσης των ωφελούμενων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ). Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 53,3 εκατ. ευρώ και τα ωφελούμενα νοικοκυριά είναι 250.000.

