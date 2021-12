Αθλητικά

NBA – Αντετοκούνμπο: Κούρσεψαν… και την Νέα Υόρκη τα “Ελάφια”

Ο Greek Freak έσπασε το φράγμα των 13.000 πόντων στην καριέρα του στο ΝΒΑ και σημείωσε το πρώτο triple – double στη σεζόν.

Oι Μιλγουόκι Μπακς νίκησαν με 112-97 τους Νικς στη Νέα Υόρκη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει το πρώτο triple - double για φέτος και να ξεπερνά το... φράγμα των 13 χιλιάδων πόντων στην καριέρα του. Ο "Greek Freak" μετρά 13.002 πόντους στο ΝΒΑ από την Κυριακή (12/12), ενώ τελείωσε το ματς με 20 πόντους (7/14 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 6/8 βολές), 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής. Ο Κρις Μίντλετον είχε συγκομιδή 24 πόντους και 8 ριμπάουντ για τα «ελάφια», ενώ 19-10 είχε ο Πόρτις. Δεν αγωνίστηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για τους νικητές που ανέβηκαν στο 18-10.

Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη των πρωταθλητών του ΝΒΑ στα τελευταία πέντε παιχνίδια και η έκτη ήττα της Νέας Υόρκης στα τελευταία επτά που υποχώρησε στο 12-15. Για τους Νικς ο Γκριμς είχε 27 πόντους και ο Ρόουζ 18 (7 ασίστ), με τον Ραντλ να σημειώνει μόλις 8 πόντους με 2/9 σουτ, αλλά να μαζεύει 10 ριμπάουντ και να μοιράζει 7 ασίστ.

Οι Μπακς προηγήθηκαν με 16-26 στο τέλος της 1ης περιόδου, ο Κρις Μίντλετον «ζωγράφιζε» στο παρκέ εν συνεχεία για το 48-61 του ημιχρόνου. Αν και οι Νικς μείωσαν σε 76-85, οι φιλοξενούμενοι δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά ξεφεύγοντας εν συνεχεία ακόμη και με +21.

Επόμενη υποχρέωση για τους Μπακς είναι ο αγώνας με τους Σέλτικς στη Βοστώνη (14/12), ενώ οι Νικς υποδέχονται τους Ουόριορς (15/12) στη Νέα Υόρκη.

Τα 12λεπτα: 16-26, 48-61, 79-93, 97-112

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ: Ραντλ 8, Νοέλ, Ρόουζ 18, Φουρνιέ 6, Γκριμς 27, Σιμς, Σέιντεν, Νοξ 18, Γκίμπσον, Ρόμπινσον 9, Ουόκερ, ΜακΜπράιντ, Κουίκλι 11

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ: Γιάννης Αντετοκούνμπο 20, Μίντλετον 24, Πόρτις 19, Χόλιντεϊ 13, Άλεν 12, Μαμουκελασβίλι, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Νουόρα, Κάζινς, Χιλ, Κόνατον 10, Χουντ 14, Σμαρτ

