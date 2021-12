Πολιτική

Ανδρουλάκης: Tο λουλούδι στην Φώφη Γεννηματά και το τηλέφωνο του Τσίπρα

Ο Νίκος Ανδρουλάκης μετέβη στο Α' νεκροταφείο στον τάφο της Φώφης Γεννηματά. Επικοινωνία με Τσίπρα και Κουτσούμπα.



Λουλούδια στον τάφο της Φώφης Γεννηματά στο Α' Νεκροταφείο άφησε ο Νίκος Ανδρουλάκης πριν μεταβεί στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στην Χαριλάου Τρικούπη, για την ανάληψη των καθηκόντων του, μετά την νίκη στις εσωκομματικές εκλογές.

Ο κ. Ανδρουλάκης πριν πάει στη Χαριλάου Τρικούπη μετέβη στο Α’ Νεκροταφείο προκειμένου να αφήσει ένα λουλούδι στο μνήμα της Φώφης Γεννηματά.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης, στις δηλώσεις του μετά την εκλογική του νίκη έναντι του Γιώργου Παπανδρέου, έκανε μνεία στη Φώφη Γεννηματά, αποστέλλοντας μήνυμα ενότητας.

Στη Χαριλάου Τρικούπη, τον Νίκο Ανδρουλάκη υποδέχθηκε αντιπροσωπεία. Μεταξύ των στελεχών ήταν ο γενικός διευθυντής του ΚΙΝΑΛ Νίκος Σαλαγιάννης, αλλά και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης.

Επικοινωνία με Τσίπρα και Κουτσούμπα



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον νέο αρχηγό του Κινήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη, είχε νωρίτερα το πρωί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας. Κατά τη συνομιλία που είχαν ο κ. Τσίπρας συνεχάρη τον κ. Ανδρουλάκη για τη νίκη του στις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝ.ΑΛΛ. και του ευχήθηκε καλή δύναμη στα νέα του καθήκοντα.

Κατά τη συζήτηση που είχαν νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σύμφωνα με κομματικές πηγές, ενημέρωσε τον νέο αρχηγό του Κινήματος Αλλαγής για τη πρωτοβουλία του να συναντηθεί με κοινωνικούς φορείς και κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης «για τη δραματική κατάσταση με τη πανδημία και τη κατάρρευση του ΕΣΥ». Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, συμφώνησαν να τα πουν από κοντά το επόμενο διάστημα.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, Νίκο Ανδρουλάκη, τον συνεχάρη για την εκλογή του και του ευχήθηκε υγεία και δύναμη.

Τα συγχαρητήριά του στον Νίκο Ανδρουλάκη για την εκλογή του ως νέου προέδρου του Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο twitter, ανέφερε: «Συγχαρητήρια Νίκο Ανδρουλάκη για την εκλογή σου ως νέος αρχηγός του Κινήματος Αλλαγής, το ελληνικό κόμμα-μέλος μας. Είναι ώρα για πρόοδο και αξιοπρέπεια».

