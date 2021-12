Πολιτική

Κορονοϊός - Οικονόμου: Χωρίς νέα μέτρα τα Χριστούγεννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπογράμμισε την ανάγκη υγειονομικής πανστρατιάς υπευθυνότητας και αλληλεγγύης ενόψει των εορτών και χαρακτήρισε θετικό γεγονός την αυξημένη προσέλευση για την 1η και την 3η δόση.



«Η επιδημιολογική κατάσταση στη χώρα μας εμφανίζει σαφή προϊούσα ύφεση η οποία συνδέεται με τη σταδιακή αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Υπογράμμισε την ανάγκη υγειονομικής πανστρατιάς υπευθυνότητας και αλληλεγγύης ενόψει των εορτών και χαρακτήρισε θετικό γεγονός την αυξημένη προσέλευση για την 1η και την 3η δόση.

«Το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει ωστόσο υψηλό και η πίεση που δέχεται το ΕΣΥ συνεχίζεται με τους γιατρούς και το υγειονομιικό προσωπικό να δίνουν σκληρή μάχη για τη σωτηρία ζωών και την προστασία της δημόσιας υγείας», ανέφερε ο κ. Οικονόμου.

Και πρόσθεσε πως «ενόψει των εορτών στις οποίες αυξάνεται η κινητικότητα του πληθυσμού στον δημόσιο χώρο και συνηθίζονται οι οικογενειακές συνάξεις επιβάλλεται σχολαστική τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας καθώς και ο συχνός έλεγχος με αυτοδιαγνωστικά ή όποια άλλα τεστ. Να επισημάνω ότι δόθηκε παράταση στη δυνατότητα διάθεσης δωρεάν self test για όλο τον πληθυσμό εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου.

Πάνω απ' όλα και σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίος ο καθολικός εμβολιασμός καθώς και η τρίτη δόση για όσους έχουμε ολοκληρώσει τον εμβολιασμό μας εδώ και τρεις μήνες. Όπως έχω επισημάνει η περίοδος των Χριστουγέννων είναι σημαντικότατη για λόγους θρησκευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς. Με μια υγειονομική πανστρατιά υπευθυνότητας και αλληλεγγύης, προστατεύουμε την υγεία των συνανθρώπων μας, αποδίδουμε έμπρακτη ευγνωμοσύνη στους υγειονομικούς που δίνουν σκληρή μάχη για μήνες και διασφαλίζουμε το εισόδημα των επαγγελματιών που στηρίζουν μέγα μέρος του τζίρου τους στη δουλειά που θα κάνουν αυτές τις ημέρες», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

«Από τον ΕΟΔΥ έχει ξεκαθαριστεί με βάση συγκεκριμένα δεδομένα ότι δεν έχουμε κανέναν θάνατο ατόμου που νόσησε με κορονοϊό τουλάχιστον 14 μέρες μετά τη χορήγηση της τρίτης δόσης. Παράλληλα επιστημονικές μελέτες που έγιναν στο Ισραήλ, έδειξαν ότι η χορήγηση της αναμνηστικής δόσης σε άτομα άνω των 50 ετών μείωσε την πιθανότητα θανάτου κατά 90% ενώ σε όλες τις ηλικίες μειώνει 12 με 17 φορές την πιθανότητα μόλυνσης. Η επιστήμη μας δείχνει το δρόμο να προστατευθούμε και η ανθρωπότητα οφείλει να περιβάλλει τους επιστήμονες με σεβασμό και με ευγνωμοσύνη. Κάθε άλλη συμπεριφορά απάδει απ' αυτή τη λογική, απάδει απ' αυτό που πρέπει να κάνουμε», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Τα νέα μέτρα που βρίσκονται από σήμερα σε ισχύ

Αναλυτικά ανέφερε πως «από σήμερα Δευτέρα, οι πολίτες άνω των 60 ετών που έχουν συμπληρώσει επτά μήνες απ' τον εμβολιασμό τους και δεν έχουν προχωρήσει στην τρίτη, αναμνηστική δόση, θα λογίζονται ως ανεμβολίαστοι. Χάνουν δηλαδή τα προνόμια που είχαν ως εμβολιασμένοι και θα υπόκεινται στους περιορισμούς που ισχύουν για τους ανεμβολίαστους. Σημειώνεται ακόμη ότι μετά από εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, αποφασίστηκε η μείωση του χρόνου ισχύος του πιστοποιητικού νόσησης από τους 6 στους 3 μήνες. Επιπλέον, το πιστοποιητικό θα αποδίδεται μόνο κατόπιν ελέγχου με τη μέθοδο PCR, εντός 30 ημερών από τον πρώτο θετικό έλεγχο.

Είναι πάντως θετικό το γεγονός ότι μετά την ανακοίνωση για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού στους συμπολίτες μας από 60 ετών και πάνω και τη μείωση του διαστήματος που μεσολαβεί ανάμεσα στη δεύτερη και στην τρίτη δόση από τους έξι στους τρεις μήνες, παρατηρείται διαρκώς αυξημένη προσέλευση τόσο για την τρίτη όσο και για την πρώτη δόση. Συγκεκριμένα στους συμπολίτες μας 60 ετών και πάνω από την ανακοίνωση της υποχρεωτικότητας μέχρι σήμερα υπάρχουν 100 χιλιάδες εμβολιασμοί ή ραντεβού για εμβολιασμό πρώτης δόσης.

Στο μεταξύ, άνοιξε από την Παρασκευή η πλατφόρμα στην οποία οι γονείς μπορούν να κλείσουν άμεσα ραντεβού για τον εμβολιασμό παιδιών από 5 έως 11 ετών που θα ξεκινήσει μεθαύριο Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου. Μέχρι σήμερα έχουν κλειστεί πάνω από 28 χιλιάδες ραντεβού».

Στο σημείο αυτό, ο κ. Οικονόμου υπενθύμισε ότι «το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διοργανώνει, αύριο Τρίτη στις 5 το απόγευμα, διαδικτυακή εκδήλωση ενημέρωσης μαθητών και γονέων για τα οφέλη του εμβολιασμού στις ηλικίες αυτές. Θα μιλήσουν και θα απαντήσουν στα ερωτήματα των γονέων η καθηγήτρια Παιδιατρικής και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας Βάνα Παπαευαγγέλου».

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων οργανωμένο σε τέσσερις άξονες προτεραιότητας

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «η ισότητα των φύλων αποτελεί δείκτη πολιτισμού και εκσυγχρονισμού μιας κοινωνίας. Η κυβέρνησή μας, από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής της, εφαρμόζει πολιτικές για την ουσιαστική ισότητα μεταξύ των φύλων και την υπέρβαση χρόνιων υστερήσεων στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας. Είμαστε ανυποχώρητα στρατευμένοι στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανάμεσα στ' άλλα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η κυβέρνηση μας έχει προωθήσει:

Ρυθμίσεις για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία.

Την επέκταση των γονικών αδειών 4 μηνών και για τους δύο γονείς.

Την επιδότηση από τον ΟΑΕΔ από τους 2 στους 4 μήνες της γονικής άδειας.

Το πρόγραμμα «νταντάδες της γειτονιάς» για τη φύλαξη παιδιών 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Το σχέδιο χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για τη δημιουργία χώρων φύλαξης παιδιών σε 120 επιχειρήσεις»

Πρόσθεσε ακόμη πως «την περασμένη Παρασκευή παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025. Πρόκειται -όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης- για ένα σχέδιο με προοδευτικές πολιτικές που θα παραμερίσουν διακρίσεις, και στερεότυπα και θα κάνουν πράξη την ισότητα.

Οργανώνεται γύρω από τέσσερις άξονες προτεραιότητας, ο καθένας εκ των οποίων επικεντρώνεται σε μια θεματική ενότητα:

Πρόληψη και καταπολέμηση έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Ισότιμη συμμετοχή γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων. Ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Και Ενσωμάτωση της διάστασης των πολιτικών για τα φύλα σε τομεακές πολιτικές γενικώς.

Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα καταρτίζει, χρηματοδοτεί και πραγματώνει ένα οριζόντιο εθνικό σχέδιο δράσης με στόχο την ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην οικογένεια, αλλά και στην καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας».

Προϋπολογισμός 2022

Περνώντας στη συνέχεια στον Προϋπολογισμό 2022, ο κ. Οικονόμου επεσήμανε πως «ξεκινά αύριο στη Βουλή και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο η συζήτηση του Προϋπολογισμού για το 2022. Ο Προϋπολογισμός αποτελεί κομβικό μέρος του συνολικού κυβερνητικού σχεδίου για την ασφαλή έξοδο από το περιβάλλον των διεθνών κρίσεων και την ταχεία μετάβαση στο περιβάλλον της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, ώστε να προαχθεί το δημόσιο αγαθό και να γίνει κοινωνικό κεκτημένο η ευημερία για όλους μέσω της ανάπτυξης.

Για μια ακόμη φορά θα αναδειχθεί η αναπτυξιακή, κοινωνική και προοδευτική κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι, άλλωστε προφανές ότι ο Προϋπολογισμός ανταποκρίνεται στις βασικές μας προτεραιότητες, στις βασικές μας στοχεύσεις:

Για δυναμική ανάπτυξη σε ολόκληρη τη χώρα που αποδίδει καρπούς σε όλους τους Έλληνες. Το αναπτυξιακό πλεονέκτημα στόχος μας είναι -και αυτό γίνεται- να μετατρέπεται άμεσα σε κοινωνικό κεκτημένο και σε ευημερία για όλους.

Είναι μια κυβερνητική πολιτική που υποστηρίζει ο Προϋπολογισμός για ένα οικονομικό μοντέλο φιλικό προς την ανάπτυξη, που φέρνει επενδύσεις, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας καλά αμειβόμενες με έμφαση στη πράσινη ανάπτυξη. Με στόχο χιλιάδες άνεργοι να βρουν μια καλή εργασία και τον επόμενο χρόνο, όπως ήδη κάναμε και μέσα στο 2021.

Στοχεύουμε σε ένα Κράτος που κάνει άλματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό -ο πολίτης το βλέπει, το παρατηρεί- που περιορίζει δραστικά τη γραφειοκρατία και που βρίσκεται κοντά του, δίπλα του.

Απλώνει ένα προστατευτικό «δίχτυ» κοινωνικής προστασίας με στοχευμένες δράσεις, με ουσιαστικέ πολιτικές υποστήριξης υπέρ των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας.

Ο νέος Προϋπολογισμός, όπως άλλωστε και ο προηγούμενος, δεν περιλαμβάνει νέους φόρους, αντίθετα περιλαμβάνει πρόσθετες μειώσεις φόρων και άλλα κίνητρα. Για παράδειγμα Περιλαμβάνει:

Tην εφαρμογή του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» που αφορά νέους από 18 έως 29 ετών χωρίς προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, οι οποίοι θα λαμβάνουν 1.200 ευρώ για τους πρώτους έξι μήνες απασχόλησης, εκ των οποίων το 50% αποτελεί επιδότηση μισθολογικού κόστους και το 50% προσαύξηση μισθού.

Περιλαμβάνει την επέκταση του προγράμματος των 100.000 νέων θέσεων εργασίας, με επιπλέον 50.000 νέες θέσεις.

Περιλαμβάνει την κατάργηση -που ήδη ισχύει από την 1η Οκτωβρίου 2021- του φόρου για γονικές παροχές και δωρεές έως 800.000 ευρώ.

Περιλαμβάνει τη μείωση του τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας από 12% έως 20% που είναι σήμερα στο 10% και την πλήρη κατάργησή του για νέους έως 29 ετών.

Περιλαμβάνει την επέκταση της χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για τους σπουδαστές των δημόσιων ΙΕΚ.

Περιλαμβάνει, επίσης, την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης σε νέους αγρότες και αγρότες που συμμετέχουν σε συνεταιριστικά ή συνεργατικά σχήματα.

Περιλαμβάνει τη μείωση -που άρχισε από την 1η Οκτωβρίου- του Φ.Π.Α. των ζωοτροφών από το 13% στο 6%.

Τη μείωση του φόρου νομικών προσώπων από το 24% στο 22%.

Περιλαμβάνει γενναία και πολύ σημαντικά κίνητρα για συνενώσεις και συνεργασίες μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης του φόρου.

Περιλαμβάνει, επίσης, τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν την πράσινη οικονομία, την ενέργεια και την ψηφιοποίηση».

Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021»

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2021» και θα παραμείνει ανοιχτή για 50 ημέρες. Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση τουλάχιστον 50.000 κατοικιών, 38% περισσότερων συγκριτικά με τον προηγούμενο κύκλο. Εντάσσεται στο σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση 600.000 κτιρίων έως το τέλος της δεκαετίας και θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολογισμός 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται για μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά με ΑμεΑ. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν πόροι που θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ».

"Δεν μελετάμε νέα μέτρα"

«Στη φάση, που βρισκόμαστε τώρα δεν μελετούμε νέα μέτρα, είτε αυτά αφορούν στην υποχρεωτικότητα, είτε αφορούν άλλου τύπου περιορισμούς», υπογράμμισε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στις ερωτήσεις των πολιτικών συντακτών κατά το σημερινό briefing. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως η σωστή εφαρμογή του πλαισίου των μέτρων, η συνέχιση της προσπάθειας για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, καθώς και η αξιοποίηση των εργαλείων, που έχουμε για το συχνό testing είναι οι βασικοί παράμετροι και τα εφόδια, που έχουμε στα χέρια μας για να κυλήσει ομαλά η περίοδος των Χριστουγέννων, που είναι σημαντική για κοινωνικούς, οικονομικούς και θρησκευτικούς λόγους προς όφελος του πολίτη.

Ερωτηθείς για την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκης στην έκτακτη Σύνοδο της ΔΙΣ, ο κ. Οικονόμου τόνισε πως αντικείμενο της επαφής των δύο πλευρών είναι το ζήτημα της πανδημίας, αλλά και θέματα που αφορούν στις σχέσεις Εκκλησίας - Κράτους, ενώ υπενθύμισε πως βρίσκεται εν ισχύ συγκεκριμένο πλαίσιο, που αφορά το καθεστώς με το οποίο πρέπει να γίνεται η προσέλευση των πιστών στις θρησκευτικές λειτουργίες.

Σε ερώτηση για το πως υποδέχεται η κυβέρνηση την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής, ο κ. Οικονόμου τόνισε: «πρόκειται για μία διαδικασία, που αφορούσε το Κίνημα Αλλαγής, και η δημοκρατική νομιμοποίηση της μέσω της συμμετοχής της κοινωνίας είναι ένα πάρα πολύ θετικό γεγονός. Από εκεί και πέρα ο πρωθυπουργός επικοινώνησε χθες και συνεχάρη το Νίκο Ανδρουλάκη. Προσδοκούμε μία αντιπολίτευση δημιουργική, με προτάσεις. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση συνεχίζει την δουλειά της, συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε ημέρα έως τις επόμενες εκλογές και να παράγει έργο για να δυναμώνει την Ελλάδα σε κάθε επίπεδο». Σε ερώτηση για το κατά πόσον έχει ήδη προγραμματιστεί ραντεβού του πρωθυπουργού με το νέο πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, ο κ. Οικονόμου απήντησε πως θα προγραμματιστεί κάποια επικοινωνία ανάμεσα στους δύο άνδρες το επόμενο χρονικό διάστημα, σχολιάζοντας πως είναι απόλυτα φυσικό να συναντηθούν ο πρωθυπουργός και ο νέος πρόεδρος του τρίτου κοινοβουλευτικού κόμματος.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε τελείως αβάσιμες τις κατηγορίες της αντιπολίτευσης βάσει των οποίων μειώνονται τα κονδύλια για το ΕΣΥ, συμπληρώνοντας ότι «είτε δεν έχουν διαβάσει τον προϋπολογισμό, είτε συνειδητά διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα». Τόνισε, δε, ότι τα κονδύλια για το ΕΣΥ είναι περισσότερα και διευκρίνισε πως «αυτό, που διαφοροποιείται είναι η έκτακτη επιχορήγηση του προϋπολογισμού, η οποία για αυτό και λέγεται έκτακτη. Η Ελληνική Πολιτεία μπορεί ανά πάσα στιγμή να χρηματοδοτήσει το ΕΣΥ».

Τέλος και σε ό,τι αφορά τις ελληνικές θέσεις στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, ο Γιάννης Οικονόμου επεσήμανε: «Οι θέσεις της ελληνικής πλευράς για τα ζητήματα της περιοχής μας είναι πάγιες και γνωστές και εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο. Σαφής, επίσης, είναι και η ενιαία τοποθέτηση της Ευρώπης σε ό,τι αφορά στη στάση όλων όσο παρεκκλίνουν από το Διεθνές Δίκαιο και προκαλούν με τη συμπεριφορά τους, είτε στην περιοχή μας, είτε στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοδωρικάκος: άλλοι 1000 αστυνομικοί στην “καθημερινή μάχη”

Κομοτηνή: Μαχαίρωσαν 14χρονο σε συμπλοκή ανηλίκων

ΚΙΝΑΛ: Ο Παπανδρέου και το ζεϊμπέκικο μετά την ήττα (βίντεο)