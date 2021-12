Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Δείτε ποιος περιοχές βρέθηκαν στο «κόκκινο» τις τελευταίες 24 ώρες. Αναλυτική ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες θύματα προστέθηκαν τη Δευτέρα, στη μακάβρια λίστα των ασθενών που έχουν χάσει τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού στη χώρα μας.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το απόγευμα της Δευτέρας 3.841 νέα κρούσματα, εκ των οποίων 19 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 1.006.706 (ημερήσια μεταβολή +0.4%), εκ των οποίων 50.5% άνδρες.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, στην Αττική εντοπίστηκαν 1.009 και στη Θεσσαλονίκη 559.

Τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων επιβεβαιώθηκε τις προηγούμενες 24 ώρες στις Περιφερειακές Ενότητες (με αλφαβητική σειρά):

Αχαΐας

Ηρακλείου

Κοζάνης και

Μαγνησίας

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα

