Εμβολιασμός – Θεοδωρίδου: Τι ισχύει για τα παιδιά από 5-11 ετών

Τι είπε για τα νεότερα δεδομένα που αφορούν την παραλλαγή Όμικρον, αλλά και την αναμνηστική δόση για τους άνω των 60 ετών.

Η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης για τα εμβολιαστικό πρόγραμμα, εστίασε στον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 5-11 ετών, τονίζοντας ότι αφενός αποτελεί προστατευτική ασπίδα για τα ίδια και παράλληλα βοηθάει στην αποτροπή της διασποράς στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Αναφερόμενη σε μια σειρά από πρακτικά ζητήματα, είπε ότι η δόση για τα παιδιά περιέχει το 1/3 των αντιγόνων που έχει το εμβόλιο για όλους τους υπόλοιπους και ισχύει και για αυτά το μοντέλο των δυο δόσεων με 21 μέρες διαφορά ανάμεσα στις δυο δόσεις.

Αν κάποιο παιδί έχει νοσήσει, τότε θα πρέπει να εμβολιαστεί αφού περάσουν 3 μήνες από τότε που ανάρρωσε. Τόνισε όμως ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αναβληθεί ή να ακυρωθεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών με τα κλασικά εμβόλια και γι΄αυτό θα πρέπει να ρωτήσουν τον παιδίατρο τους, που θα τους δώσει τις κατάλληλες οδηγίες.

Σε ότι αφορά την παραλλαγή Όμικρον, είπε ότι ακόμη αναμένονται τα αποτελέσματα των μελετών, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν καλά και κακά νέα. Η παραλλαγή Όμικρον δείχνει να είναι εξαιρετικά μεταδοτική, με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για περισσότερα κρούσματα και νοσηλείες και κατά συνέπεια αύξηση της θνητότητας λόγω αυτών. Από την άλλη πλευρά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πιο ήπια νόσηση, αλλά σε κάθε περίπτωση τα συμπεράσματα και στην μια και στην άλλη περίπτωση είναι πρώιμα και υπάσχουν πολλές επιφυλάξεις μέχρι να οριστικοποιηθούν.

Σε ότι αφορά την τρίτη δόση για τους άνω των 60 ετών, η κυρία Θεοδωρίδου είπε ότι οι μελέτες δείχνουν ότι όσοι έχουν κάνει και την αναμνηστική δόση αναπτύσσουν 25 φορές περισσότερα αντισώματα, έχουν μείωση της θνητότητας κατά 90% και 20 φορές μικρότερο κίνδυνο για βαριά νόσηση.

