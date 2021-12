Κοινωνία

Κορονοϊός: Πέθανε ο Γιώργος Τράγκας

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Τράγκας, νικημένος από επιπλοκές της COVID-19.

Την τελευταία του πνοή άφησε στις 3:10 τα ξημερώματα της Τρίτης, σε ηλικία 72 ετών, ο Γιώργος Τράγκας, νικημένος από την COVID-19.

Ο γνωστός δημοσιογράφος έδινε μάχη με τον κορονοϊό στο Νοσοκομείο “Η Σωτηρία” και τις τελευταίες ημέρες η κατάσταση της υγείας του είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση.

Υπέστη έμφραγμα και πνευμονικό οίδημα, ενώ χρειάστηκε τοποθέτηση στεντ. Την Δευτέρα μπήκε επίσης στο μηχάνημα τεχνητού νεφρού, καθώς είχε επιδεινωθεί και η νεφρική λειτουργία του.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

«Κατέληξε σήμερα, 14.12.2021, και ώρα 03.10 πρωινή, ο δημοσιογράφος Γιώργος Τράγκας και επικεφαλής του κινήματος “Ελεύθεροι Άνθρωποι” σε ΜΕΘ του νοσοκομείου “Η Σωτηρία”. Ανεμβολίαστος, εισήχθη με βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια, λόγω λοίμωξης covid19 στις 04.12.2021 σε κλινική του νοσοκομείου “Η Σωτηρία”, ενώ λίγες ώρες αργότερα, λόγω της σοβαρής κατάστασής του διεκομίσθη σε ΜΕΘ του ιδίου νοσοκομείου.»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Ελεύθεροι Άνθρωποι Πάρις Κουρτζίδης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» για τον Γιώργο Τράγκα και τον χαμό του που σκόρπισε θλίψη. «Ήταν ένας πραγματικός φίλος, τον έζησα πολλά δευτερόλεπτα από κοντά» και πρόσθεσε: «Όσο τον έζησα ίσως και να αδικήθηκε αρκετά, ακόμα και με τον τρόπο που έφυγε». «Ήταν τόσο μαχητής και ήθελε τόσο πολύ να τελειώσουμε μια δουλειά όπως έλεγε κι εκείνος», ανέφερε. «Η σύζυγός του, από πλευράς κορονοϊού είναι καλά, αλλά είναι συντετριμμένη», είπε τέλος ο κ. Κουρτζίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”, ο Μιχάλης Πατσίκας, μέλος του Κινήματος “Ελεύθεροι Άνθρωποι” ανέφερε πως «είναι μία πολύ δύσκολη στιγμή» και τόνισε «ας δοθούν επιτέλους να οι θεραπείες με μονοκλωνικά αντισώματα για να σωθούν ζωές», υποστηρίζοντας ότι ο Γιώργος Τράγκας είχε ζητήσει να του χορηγηθούν, αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε.

