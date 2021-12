Life

“The 2Night Show” - Μιχαηλίδου: Ο διάσημος πατέρας, ο έρωτας και η υποκριτική

Πώς τελικά ακολούθησε τη συμβουλή του πατέρα της να ασχοληθεί με την υποκριτική και η εμπειρία της ως μητέρα της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου στην κινηματογραφική επιτυχία «Ευτυχία».

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show» ήταν το βράδυ της Δευτέρας και η Ντίνα Μιχαηλίδου, μετά τον Σταύρο Ζαλμά.

Η γλυκύτατη και ταλαντούχα ηθοποιός θυμήθηκε στιγμές από την εφηβεία της και τον έρωτα που δεν της «άφησε μυαλό» για να συνεχίσει τις σπουδές της στην Αρχαιολογία.

Εξήγησε πώς τελικά ακολούθησε τη συμβουλή του πατέρα της, του μεγάλου θεατρανθρώπου, Γιώργου Μιχαηλίδη, να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Ερωτεύτηκα, έναν απλό άνθρωπο και δεν τα πολυπήγαινε καλά με το θέμα του ηθοποιού. Δεν πέρασα στις εξετάσεις για να γίνω αρχαιολόγος. Ο πατέρας μου ήθελε ένα από τα παιδιά του να ακολουθήσει την πορεία του. Πολύ σπάνιο. Γενναίος άνθρωπος. Όταν δεν πέρασε ο πατέρας μου με πήρε ιδιαιτέρως και μου είπε να δώσω εξετάσεις στο Εθνικό Θέατρο. Πήρε τηλέφωνο τη μητέρα μου, έκλαιγε και είπε “το παιδί μας έχει ταλέντο” και μπήκα στη σχολή. Είχα κάνει focus σε κάτι άλλο και με ξεβόλεψε για ένα διάστημα. Ήθελε προσπάθεια, κόπο και εκπαίδευση.

Λόγω του πατέρα μου γνώρισα πολύ σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Ζιλ Ντασέν, τη Μελίνα Μερκούρη μέχρι τον Κώστα Σημίτη.

«Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ την πρώτη φορά που αντιμετώπισα τον Μπρεχτ. Πέρασα φανταριλίκι. Όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε τη “Μάνα κουράγιο” επί 3,5 μήνες πήγαινα στον πατέρα μου κλαίγοντας και έλεγα “πάρε άλλη ηθοποιό”. Δεν ήξερα ότι και ο θίασος έλεγε το ίδιο».

«Ο πατέρας μου ήταν ένας πολύ σπουδαίος θεατράνθρωπος και συγγραφέας. Χάθηκε αυτό και ένα κομμάτι ποιότητας που λείπει. Αυτό με στεναχωρεί. Προς το τέλος ήταν ένας πολύ σιωπηλός άνθρωπος. Εγώ τον πίεζα ότι πρέπει να κάνει θέατρο. Μετά από δυο μήνες έφυγε. Δεν είχα πρόβλημα με τον πατέρα μου. Επικοινωνούσαμε χωρίς να μιλάμε» είπε για την απώλειά του.

Τέλος, περιέγραψε την εμπειρία της ως μητέρα της Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου στην κινηματογραφική επιτυχία «Ευτυχία», μίλησε για τη συμμετοχή της στην ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη» και τον ρόλο της στη σειρά «Έρωτας με διαφορά».

