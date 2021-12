Κοινωνία

Δίκη Ζακ Κωστόπουλου – Αστυνομικοί: Αντιδράσαμε ήπια, ήταν επικίνδυνος

Οι αστυνομικοί που επιχείρησαν στη δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου κατέθεσαν στο δικαστήριο.

Αστυνομικοί που βρέθηκαν έξω από το κοσμηματοπωλείο της οδού Γλάδστωνος, αφού ο ακτιβιστής Ζακ Κωστόπουλος είχε βγει τραυματισμένος από το κατάστημα, κατέθεσαν ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ότι έκριναν πως ο 33χρονος «ήταν επικίνδυνος» και πως μέλημα τους ήταν να τον συλλάβουν γιατί για αυτό είχαν λάβει σήμα.

Οι μάρτυρες κατέθεσαν πως το θύμα βρισκόταν σε «υπερδιέγερση» και πως οι ενέργειες των αστυνομικών ήταν «οι ηπιότερες από τις ενδεδειγμένες, χωρίς την χρήση αστυνομικής ράβδου και χωρίς περαιτέρω πίεση».

Αναφερόμενοι στην κατάσταση του θύματος όταν βγήκε έρποντας από το κατάστημα, οι αστυνομικοί είπαν πως το θύμα όταν σηκώθηκε απείλησε με ένα γυαλί τον διασώστη.

Όπως ανέφερε ένας από τους μάρτυρες, όταν ο διασώστης έκανε πίσω, το θύμα «στρέφει το γυαλί στο συνάδελφο. Πάει να διαφύγει, πέφτει στα τραπέζια και κινούμαστε να τον αφοπλίσουμε…δίναμε εντολές να αφήσει το γυαλί αλλά δεν άκουγε. Ήταν σε μία περίεργη κατάσταση, σαν να μην καταλάβαινε τι λέμε. Συνεχίσαμε να του δίνουμε εντολές και όταν άρχισε να κινείται προς τον αστυνομικό και ΕΚΑΒ, αντιδράσαμε. Ήταν επικίνδυνος γιατί ήταν εκεί πάνω από 40 άτομα».

Οι αστυνομικοί είπαν επίσης πως αυτό που τους είπαν όταν έφθασαν, ήταν ότι ο Ζακ Κωστόπουλος είχε τραυματιστεί στην προσπάθεια του να διαφύγει από την βιτρίνα του κοσμηματοπωλείου. Μάλιστα, ένας από τους μάρτυρες είπε πως αυτήν την πληροφορία τους έδωσε ο κοσμηματοπώλης. «Εκ των υστέρων είδαμε ότι υπήρχαν κάποια χτυπήματα», κατέθεσε ο μάρτυρας.

-Πολιτική Αγωγή: Και αρκεστήκατε σε αυτή την καταγραφή; Δεν ερευνήσετε το περιστατικό να δείτε τί συνέβη; Δεν έχετε αρμοδιότητα;

-Μάρτυρας: Αφού από τις καταθέσεις των πολιτών δεν μας είπε κανείς κάτι άλλο…οπλοφορούσε μπροστά μας και ήταν επικίνδυνος. Έκανε δύο φορές επίθεση.

Να σημειωθεί ότι σε βάρος των αστυνομικών που κατέθεσαν σήμερα, έχει υποβάλει μήνυση η οικογένεια του 33χρονου, για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και η υπόθεση βρίσκεται προς κρίση στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που θα αποφανθεί αν θα παραπέμψει ή όχι τους κατηγορούμενους. Η εισήγηση του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού είναι απαλλακτική.

Η δίκη θα συνεχιστεί την Παρασκευή.

