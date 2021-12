Κόσμος

Αϊτή: εκατόμβη νεκρών από έκρηξη σε βυτιοφόρο (εικόνες)

Δραματικές είναι οι εικόνες από την τραγωδία στην Αϊτή, με τον νεότερο απολογισμό να ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών.

Τουλάχιστον 62 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη ενός βυτιοφόρου στην Αϊτή, σύμφωνα με έναν νέο απολογισμό της τραγωδίας, στην οποία τραυματίστηκαν επίσης 48 άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στο Καπ-Αϊτιέν, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας της Καραϊβικής.

Σύμφωνα με τον Πατρίκ Αλμονόρ, τον αντιδήμαρχο του Καπ Αϊτιέν, ο οδηγός του βυτιοφόρου επιχείρησε να αποφύγει τη σύγκρουση με μία μηχανή, χάνοντας τον έλεγχο του οχήματός του που ανατράπηκε.

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν στη συνέχεια προς το φορτηγό, παρά τις προειδοποιήσεις του οδηγού, για να περισυλλέξουν τα καύσιμα. Ακολούθησε μια έκρηξη κατά την οποία πολλοί σκοτώθηκαν.

Στις επιχειρήσεις διάσωσης, που βρίσκονται σε εξέλιξη, ανασύρθηκαν 62 θύματα, δήλωσε ο Αλμονόρ.

Ο πρωθυπουργός της Αϊτής Αριέλ Ανρί ανακοίνωσε στο Twitter ότι θα επισκεφθεί την περιοχή, «συνοδευόμενος από μέλη της κυβέρνησής του και έναν σημαντικό αριθμό γιατρών και διασωστών». Κήρυξε, επιπλέον, τριήμερο εθνικό πένθος στη «μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας που βύθισε στο πένθος ολόκληρο το έθνος της Αϊτής».

Περίπου 40 κατοικίες περιμετρικά του σημείου της έκρηξης πήραν φωτιά, μετά την ανάφλεξη, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, με τις αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα είναι βαρύτερος.

«Δεν βρισκόμαστε ακόμη σε θέση να δώσουμε λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των θυμάτων στο εσωτερικό των σπιτιών», είπε ο ίδιος.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων αναμένεται να πάρει χρόνο. «Είναι αδύνατο να τα αναγνωρίσουμε» αυτή τη στιγμή, σημείωσε ο Αλμονόρ, εξαιτίας των εκτεταμένων εγκαυμάτων.

