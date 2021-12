Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: 1 θάνατος κάθε 3 λεπτά την Τρίτη

Δεκάδες χιλιάδες τα νέα κρούσματα μέσα σε 24 ώρες, που καταγράφηκαν στην χώρα.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του SARS-CoV-2 στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 51.301 τις προηγούμενες 24 ώρες.

Συνολικά έφθασαν τα 6.613.730, όπως δείχνουν οι αριθμοί που δημοσιοποίησε σήμερα Τετάρτη το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ, ο φορέας επιδημιολογικής επιτήρησης της χώρας.

Οι θάνατοι 453 ασθενών εξαιτίας επιπλοκών του κορονοϊού, που αναλογούν σε 1 θάνατο κάθε 3 λεπτά, το εν λόγω 24ωρο, αύξησαν τον απολογισμό των θυμάτων της πανδημίας του νέου κορονοϊού στη χώρα στους 106.680 νεκρούς μέχρι σήμερα, κατά την ίδια πηγή.

