Μητσοτάκης στην Handelsblatt: Να μην στραγγαλίσουμε την ανάπτυξη με την λιτότητα

Συνέντευξη του Πρωθυπουργού στη Handelsblatt για Σύμφωνο Σταθερότητας και ελληνοτουρκικά. Το μήνυμα που έστειλε στον Ερντογάν.



Η μεταρρύθμιση των κανόνων που διέπουν τα δημόσια οικονομικά στην Ευρωζώνη και οι σχέσεις με την Τουρκία βρέθηκαν στο επίκεντρο συνέντευξης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον ανταποκριτή της εφημερίδας Handelsblatt Γκερτ Χέλερ στην Αθήνα.

Σε ερώτημα σχετικά με τις δηλώσεις του νέου υπ. Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ για υποδειγματικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε μεταξύ άλλων: «Είναι οπωσδήποτε θετικό ότι το Βερολίνο παρακολούθησε τις αλλαγές που συντελέστηκαν στην Ελλάδα την τελευταία διετία. Συγυρίσαμε τα οικονομικά μας και εφαρμόσαμε πραγματικές μεταρρυθμίσεις για να διασφαλίσουμε ότι ποτέ δεν θα ξαναζήσουμε μια κρίση χρέους. Χαίρομαι που ο κ. Λίντνερ το αναγνωρίζει. Είναι σημαντικό για το διάλογο σχετικά με την μεταρρύθμιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης».

Σχετικά με τη μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων στην ευρωζώνη, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε: «Οι κανόνες θα πρέπει να αλλάξουν, καθώς είναι ξεπερασμένοι. Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο, με το οποίο να διασφαλίζεται η δημοσιονομική βιωσιμότητα. Είμαι ο πρώτος που το ζητά αυτό διότι το χρέος μας είναι ακόμα πολύ υψηλό. Από την άλλη ωστόσο το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εγγυάται ότι δεν θα επιβάλλεται λιτότητα αναίτια με αποτέλεσμα να στραγγαλίζεται η ανάπτυξη την οποία εν τέλει όλοι επιθυμούμε».

H κρίση στην Τουρκία ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει την περιοχή

Απαντώντας σε ερώτημα σχετικά με την επαναπροσέγγιση Ελλάδας-Τουρκίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Η Άγκυρα θα πρέπει να κατανοήσει ότι Ελλάδα και Κύπρος δεν εκβιάζονται. Από το 1995 μας απειλεί με πόλεμο σε περίπτωση που προχωρήσουμε στην επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε ωστόσο να κατανοήσουμε αυτή την απειλή».

Στο ερώτημα αν θα επιθυμούσε περισσότερη στήριξη από το Βερολίνο σε αυτά τα ζητήματα, ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε: «Νομίζω ότι η καγκελάριος Μέρκελ κατέβαλλε ειλικρινείς προσπάθειες διαμεσολάβησης. Θέλουμε όμως την υποστήριξη της Γερμανίας. Η Γερμανία δεν είναι μια αμέτοχη, ουδέτερη, τρίτη χώρα. Ανήκουμε στην ίδια ευρωπαϊκή οικογένεια».

Τέλος, αναφερόμενος στην οικονομική κρίση που βιώνει η Τουρκία τόνισε: «Το γεγονός ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει οικονομική κρίση δεν μας ικανοποιεί, αφού ενδέχεται να αποσταθεροποιήσει την περιοχή».

Στο τέλος της συνέντευξης στην Handelsblatt o Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στον πρόεδρο Ερντογάν: «Στις μεταξύ μας σχέσεις ποντάρουμε στην λογική. Δεν είμαστε εκείνοι που αναπολούμε περασμένα μεγαλεία. Ελάτε να αντικρίσουμε το μέλλον και όχι το παρελθόν».





Πηγή: dw.com

