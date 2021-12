Life

“The 2Night Show”: Τετάρτη με αποκαλύψεις καρδιάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο ξεχωριστούς καλεσμένους, που μιλούν για την επαγγελματική διαδρομή και την προσωπική ζωή τους, φιλοξενεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 23:45, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Κρατερό Κατσούλη.

Χαμογελαστός και ανανεωμένος μιλάει για τα 15 κιλά που έχασε, για το μουστάκι που δεν ξύρισε, ακόμα και όταν τελείωσαν τα γυρίσματα της ταινίας «Σμύρνη μου αγαπημένη», και για την επιστροφή του στη μυθοπλασία, που αγαπάει τόσο πολύ.

Ο αγαπημένος ηθοποιός αναφέρεται, επίσης, στον χωρισμό του με την Κατερίνα Καραβάτου και την όμορφη σχέση στοργής και αγάπης που έχει με τα παιδιά του. Πόσο έχουν αλλάξει οι ισορροπίες στη ζωή του; Θα πήγαινε καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας; Έχει παρακολουθήσει το καινούργιο πρωινό του Star; Θα ξαναέκανε πρωινή εκπομπή; Ο αγαπημένος ηθοποιός με το μοναδικό στυλ και χιούμορ απαντάει σε όλα, με τον γνωστό του αυθορμητισμό.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Τάσος Ιορδανίδης.

Ο ταλαντούχος ηθοποιός, αλλά και θεατρικός παραγωγός που πρωταγωνιστεί στη σειρά «Γη της Ελιάς» μοιράζεται με τον Γρηγόρη γεγονότα και σκέψεις που σημάδεψαν τη ζωή του. Επίσης, μιλάει για τη φιλία με τη Θάλεια Ματίκα, που μετατράπηκε στον μεγάλο έρωτα της ζωής του, τον γάμο τους, την πατρότητα, τα επαγγελματικά ρίσκα στις θεατρικές παραγωγές, την έπαρση στα πρώτα του βήματα και την ομαλή προσγείωση στην πραγματικότητα.

Τέλος, ο Τάσος Ιορδανίδης αναφέρεται στο θεατρικό έργο που έγραψε κατά τη διάρκεια της καραντίνας , «Θέλω να μου κρατάς το χέρι», στο οποίο πρωταγωνιστεί μαζί με τη σύζυγό του Θάλεια Ματίκα και εξηγεί γιατί πρέπει να το δουν όσοι θέλουν να σώσουν τον γάμο τους.





«The 2night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 23:45 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρχιο Αγουέρο: Πρόωρο “αντίο” με δάκρυα (εικόνες)

Δολοφονία στα Γλυκά Νερά: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος ομόφωνα στο εδώλιο

Κορονοϊός – Κρήτη: Νοσηλεύονται 3 βρέφη λίγων ημερών