Life

“The 2night Show” – Τσίκλης: Οι “Άγριες Μέλισσες”, το γκέι φιλί και οι αντιδράσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια δυσκολία αντιμετώπισε στη σκηνή της απόπειρας αυτοκτονίας στις «Άγριες Μέλισσες»; Γιατί είναι διστακτικός απέναντι στις τηλεοπτικές δουλειές;. Τι όνειρο είχαν οι γονείς του και πώς αντέδρασαν όταν τους χάλασε τα σχέδια;



Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης ο Δημήτρης Τσίκλης, ο ταλαντούχος ηθοποιός που υποδύεται τον Λευτέρη Μεγαρίτη στις αγαπημένες «Άγριες Μέλισσες».

Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης αναφέρθηκε στο επίμαχο φιλί που προβλήθηκε στη σειρά και πήρε θέση απέναντι στα σχόλια που δέχθηκε.

Αποκάλυψε ότι είχε περάσει από κάστινγκ για τις «Άγριες Μέλισσες» πριν από τρία χρόνια όμως ο σκηνοθέτης τον απέρριψε διότι ήταν πολύ μικρός.

«Ο Λευτέρης έχει πολλά κότσια παρά την ευαισθησία του, ωστόσο να μπορέσει το 1967 να κάνει coming out στην οικογένειά του. Ακόμη δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσει η οικογένειά σου» σημείωσε.

Για το φιλί που έδωσε στον συμπρωταγωνιστή του, ο Δημήτρης Τσίκλης είπε πως «σίγουρα πολύ κόσμος αντέδρασε σε αυτό αρνητικά. Διαβάσαμε πολλά σχόλια και στο Twitter και στο προφίλ μας αλλά και κάτω από συνεντεύξεις. Δεν μπορώ να τα εκφράσω. Που να την είπε κάποιος όμορφα την άποψή του όχι, που να μην έβρισε ναι είδα κάποια. Ναι έλεγαν μας προσβάλετε τους τηλεθεατές, εμάς και τα παιδιά μας και τι πρότυπο δίνετε εσείς; Εκεί τι να πεις; Κι αν το παιδί σου είναι, τι θα του πεις;».

«Σίγουρα μεγάλη μερίδα το αγκάλιασε κι έλαβα μηνύματα από ανθρώπους που μέσα από τον Λευτέρη και τις Άγριες Μέλισσες, είχαν τα κότσια να το πούνε στους δικούς τους» συνέχισε ο Δημήτρης Τσικλής.

Ο Δημήτρης Τσίκλης αποκάλυψε την δυσκολία που αντιμετώπισε στη σκηνή της απόπειρας αυτοκτονίας στις «Άγριες Μέλισσες», ενώ αναφέρθηκε και σο γιατί είναι διστακτικός απέναντι στις τηλεοπτικές δουλειές.

Τέλος, εξέφρασε την αγάπη του για το θέατρο και μοιράστηκε στιγμές από τη συμμετοχή του σε παραστάσεις όπως η «Φαίδρα», το «Λευκό Δωμάτιο και η διαδικτυακή «Αϊτή».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Άλμπερτ Μπουρλά... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Σεισμός στο Αίγιο

Παιδιά 5 - 11 ετών: ξεκινούν 30000 εμβολιασμοί