Άγριες μέλισσες: Ποιος είναι ο Λευτέρης που θα ερωτευτεί παράφορα η Δρόσω;

Ο Δημήτρης Τσίκλης κάνει είσοδο στη σειρά και αναστατώνει…

Ο Δημήτρης Τσίκλης είναι ένας ταλαντούχος ηθοποιός ο οποίος στις "Άγριες Μέλισσες" θα υποδυθεί τον γιο του Ακύλα και της Ζωής Μεγαρίτη, τον Λευτέρη. Η οικογένεια θα μετακομίσει στο Διαφάνι και αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1.

