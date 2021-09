Life

“Άγριες Μέλισσες”: απόσπασμα από το επεισόδιο της Τρίτης (βίντεο)

Καταιγιστικές εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, που επέστρεψε στις οθόνες μας, με τον γ΄ κύκλο, που περίμεναν πως και πως οι τηλεθεατές.

Μαγνήτισε το τηλεοπτικό κοινό το πρώτο επεισόδιο της σειράς «Άγριες Μέλισσες», ο γ΄ κύκλος της οποίας έκανε πρεμιέρα την Δευτέρα, με την αισθητική του, την ροή των εξελίξεων και τις ερμηνείες των πρωταγωνιστών να δείχνουν ότι και αυτόν τον χειμώνα θα μας καθηλώσουν μπροστά από τις οθόνες μας, από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» προβλήθηκε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο που θα προβληθεί την Τρίτη, με τον Λάμπρο να προσπαθεί να καταλάβει γιατί τον αναζητούν οι ασφαλίτες και την Ελένη να βρίσκεται ανάστατη απέναντι στον Ζάχο Λυκογιάννη, που ζητά εξηγήσεις για την δράση του δάσκαλου του Διαφανίου.

Αμέσως μετά, ο Βαγγέλης Περρής αναφέρθηκε σε εξελίξεις στην σειρά που θα «ξεδιπλωθούν» στα επόμενα επεισόδια, αναφέροντας ενδεικτικά τον αρραβώνα του Μελέτη με την Κορίνα και την «σκιά» της σχέσης του Μελέτη με την Πηνελόπη.

Παρακολουθήστε το αποκλειστικό απόσπασμα από τις «Άγριες Μέλισσες» της Τρίτης και όσα είπε ο Βαγγέλης Περρής για τις εξελίξεις στην σειρά.





