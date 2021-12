“The 2night Show” – Νικούλι: Η καταγωγή από την Αλβανία, ο γάμος και ο “Σασμός”

Life

Μετά τον Δημήτρη Τσίκλη, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Τρίτης στο «The 2Night Show» τον Κώστα Νικούλι.

O αγαπημένος ηθοποιός μίλησε για τους βιοπαλαιστές γονείς του, που είναι μετανάστες από την Αλβανία και εξήγησε για το πώς από τις χειρωνακτικές δουλειές βρέθηκε στη Δραματική Σχολή.

Σχετικά με την καταγωγή του, ο Κώστας Νικούλι τόνισε: «Το όνομά μου δεν προδίδει κάτι. Προσωπικά, θέλω το επώνυμο να είναι Νικούλι και όχι Νικούλης για να θυμάμαι από που προέρχομαι. Η ταυτότητα έλεγε Νικούλι και αυτό ήθελα να είναι το επώνυμο μου. Είμαι περήφανος για την καταγωγή μου. Ήμουν ανοιχτός από την πρώτη στιγμή και δεν ένιωθα ότι είμαι ξένος ή διαφορετικός από τους υπόλοιπους. Κάπως το επιδίωκα. Μπορεί να μην είχα συνειδητοποιήσει τι σημαίνει Αλβανός, αλλά όσο να είναι δεν ένιωθα ποτέ άσχημα. Ο καθένας επιλέγει την ταυτότητά του, ανεξάρτητα εθνικότητας η φύλου. Τα παιδιά σε ένα σχολικό περιβάλλον πάντα είναι λίγο επιθετικά. Είναι λίγο πιο αθώα χωρίς να συνειδητοποιούν τι μπορεί αυτό να προκαλέσει στον άλλον. Αυτά έφυγαν την ίδια στιγμή που συνέβαιναν».

Σχετικά με τη σύντροφό του Κατερίνα Μαούτσου, ο Κώστας Νικούλι ανέφερε: «Δεν είμαι ακόμη παντρεμένος. Συζώ εδώ και οκτώ μήνες με τη σύντροφό μου. Έχουμε συζητήσει για γάμο αλλά πιο πολύ την ενδιαφέρει το πάρτι. Το πότε θα διασκεδάσουμε… Έτσι το σκεφτόμαστε! Το έχουμε πει ότι δεν θέλουμε τα στερεοτυπικά, αλλά το ξωκλήσι υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού της και το αναφέρει συχνά. Στο θέατρο γνωριστήκαμε, στην παράσταση Ροσμαρί. Εκεί βρεθήκαμε και αγαπηθήκαμε. Ζηλιάρης είμαι, δεν το κρύβω».

Επίσης, θυμήθηκε τα πρώτα του βήματα στην υποκριτική, που τον οδήγησαν στο Φεστιβάλ των Καννών, αλλά και για τον ρόλο του Πετρή που ενσαρκώνει στη σειρά «Σασμός».

Για τη μεγάλη στιγμή που βρέθηκε στις Κάννες μέσα από την ταινία "Xenia": "Μόνο ευγνώμων μπορώ να νιώθω, ήταν ένα ένα δώρο. Κοίταγα τα πάντα με τα μάτια γουρλωμένα. Εν τελεί ξέρεις τι; Δεν είναι και τίποτα, πρέπει πάντα να παλεύεις γιαυτό που κανεις".

Όσον αφορά το κεφάλαιο "Σασμός" τόνισε πόσο συνδεδεμένος είναι και ήταν με τον ρόλο του από την αρχή του ταξιδιού αυτού: "Δεν ήξερα τι σημαίνει σασμος στην αρχή ξεκίνησε κάπως διαφορετικά πριν από έξι μήνες απλά λέγοντας έλα να κανεις ένα δοκιμαστικό είχα κάνει μια συμμετοχή στις άγριες μέλισσες σε ένα flashback, ίσως λειτούργησε. Δεν ήταν ένα δοκιμαστικό και τελείωσε, έκανα συνέχεια ακροάσεις συνδέθηκα με τον Πετρή, όταν μου ειπαν για άλλο ρόλο είπα ρε γαμ@τ@ θέλω τον Πετρή, το κατάλαβαν και μείναμε εκεί".

Ο Κώστας Νικούλι πέρασε και από τον μικρό Σπύρο Ντούγια που τον υπέβαλε σε ξεκαρδιστικές δοκιμασίες.

