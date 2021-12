Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Ρεκόρ κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έκανε λόγο για πιθανό «τσουνάμι» μολύνσεων.

Τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων της Covid-19 από την έναρξη της πανδημίας κατέγραψε το τελευταίο 24ωρο το Ηνωμένο Βασίλειο, την ώρα που οι υγειονομικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι τις επόμενες ημέρες μπορεί να υπάρξει «συγκλονιστική» αύξηση των μολύνσεων.

Μέσα σε μία ημέρα καταγράφηκαν 78.610 νέα κρούσματα, περίπου 10.000 περισσότερα από το προηγούμενο ρεκόρ, τον Ιανουάριο.

Συνολικά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 67 εκατομμύρια, έχουν βρεθεί θετικοί στην Covid-19 περισσότεροι από 11 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι θάνατοι ανέρχονται σε 146.791, με τους 165 από αυτούς να καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο.

Με τη νέα, υπερμεταδοτική παραλλαγή Όμικρον να σαρώνει τη χώρα, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έκανε λόγο για πιθανό «τσουνάμι» μολύνσεων.

Νωρίτερα σήμερα η Τζένι Χάρις, η επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του ΗΒ, χαρακτήρισε την Όμικρον «πιθανότατα τη σημαντικότερη απειλή» από την έναρξη της πανδημίας. «Οι αριθμοί που θα δούμε στα δεδομένα των επόμενων ημερών θα είναι συγκλονιστικοί, σε σύγκριση με τον ρυθμό εξάπλωσης που παρατηρήσαμε με τις προηγούμενες παραλλαγές», είπε μιλώντας σε μια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Η Χάρις επισήμανε ότι τα κρούσματα στις περισσότερες περιοχές της Βρετανίας διπλασιάζονται ανά δύο ημέρες και λιγότερο, ιδίως στο Λονδίνο και το Μάντσεστερ.

Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερα από 10.000 κρούσματα της Όμικρον και τουλάχιστον δέκα άνθρωποι νοσηλεύτηκαν. Ένας ασθενής απεβίωσε αφού προσβλήθηκε από την παραλλαγή αυτή, που αναμένεται ότι θα γίνει η επικρατούσα στο Λονδίνο.

