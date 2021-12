Κόσμος

Ο Μπόρις Τζόνσον έγινε πατέρας για έβδομη φορά

Η σύζυγος του Μπόρις Τζόνσον, Κάρι, έφερε στον κόσμο το 7ο παιδί του Βρετανού πρωθυπουργού. Το φύλο του μωρού.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και η σύζυγός του Κάρι ανακοίνωσαν τη γέννηση ενός υγιέστατου κοριτσιού σε νοσοκομείο του Λονδίνου σήμερα το πρωί, σύμφωνα με εκπρόσωπο του ζευγαριού.

«Μητέρα και κόρη χαίρουν άκρας υγείας. Το ζευγάρι θα ήθελε να ευχαριστήσει την εξαιρετική ομάδα μαιευτικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας για τα φροντίδα και τη στήριξη της», ανέφερε η εκπρόσωπος σε ανακοίνωση.

Το μωρό είναι το δεύτερο παιδί που αποκτούν μαζί ο Τζόνσον και η σύζυγός του, μετά τη γέννηση του γιου τους Γουίλφρεντ τον Απρίλιο του 2020. Το ζευγάρι παντρεύτηκε φέτος τον Μάιο.

Ο πρωθυπουργός έχει παντρευτεί δύο φορές στο παρελθόν και αρνείται να πει ακριβώς πόσα παιδιά έχει αποκτήσει. Με τη δεύτερη σύζυγό του Μαρίνα Γουίλερ έχει αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

