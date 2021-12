Κόσμος

Κορονοϊός - Βρετανία: Νέα μέτρα ανακοίνωσε ο Μπόρις Τζόνσον

Η μετάλλαξη Όμικρον εξαπλώνεται στη Βρετανία με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον να ανακοινώνει νέα μέτρα για να αποφευχθεί το lockdown.

Επαναφορά της τηλεργασίας, χρήση μάσκας στους περισσότερους κλειστούς χώρους και είσοδο στα νάιτκλαμπ με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον, σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον του νέου κορονοϊού.

«Από τη Δευτέρα, θα πρέπει να εργάζεστε από το σπίτι, εάν μπορείτε», ανέφερε ο Τζόνσον στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε απόψε. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού που εκδίδει το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) θα είναι υποχρεωτικό να επιδεικνύεται από όλους όσοι θέλουν να μπουν σε νάιτκλαμπ και σε άλλους χώρους όπου συγκεντρώνονται μεγάλα πλήθη. Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ σε μία εβδομάδα.

«Καθίσταται ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η Όμικρον διαδίδεται πολύ γρηγορότερα από την προηγούμενη παραλλαγή, τη Δέλτα» αφού μέχρι τώρα έχουν εντοπιστεί στη Βρετανία 568 κρούσματα. Ο αριθμός των κρουσμάτων φαίνεται ότι διπλασιάζεται κάθε δύο με τρεις ημέρες και «αυτή η εκθετική αύξηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία και, δυστυχώς, σε αύξηση των θανάτων», σημείωσε.

«Για αυτό η εφαρμογή του Σχεδίου Β» στην Αγγλία είναι «η λογική επιλογή» ώστε να δοθεί χρόνος για να επιταχυνθεί η εκστρατεία χορήγησης των αναμνηστικών δόσεων του εμβολίου, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ο Τζόνσον τόνισε ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει επ’ αόριστον να επιβάλει περιορισμούς στην καθημερινότητα των πολιτών απλώς και μόνο επειδή κάποιοι δεν εμβολιάζονται. «Πιστεύω πραγματικά ότι θα έχουμε μια συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουμε την πανδημία. Επειδή θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε επ’ αόριστον με τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις –εννοώ τους περιορισμούς στον τρόπο ζωής των ανθρώπων– απλώς και μόνο επειδή ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού ακόμη, δυστυχώς, δεν έχει εμβολιαστεί», τόνισε.

Εκτός από την προτροπή για τηλεργασία, ο Τζόνσον είπε ότι η χρήση μάσκας θα γίνει υποχρεωτική στους περισσότερους κλειστούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των θεάτρων και των κινηματογράφων. Ήδη η μάσκα ήταν υποχρεωτική στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα καταστήματα. Θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ορισμένες εξαιρέσεις, όπως όταν οι άνθρωποι τρώνε, πίνουν, τραγουδούν ή ασκούνται.

Για όσους ήρθαν σε επαφή με κρούσματα της Όμικρον, θα προτιμηθεί να κάνουν καθημερινά τεστ αντί να μπαίνουν σε καραντίνα.

Ο Τζόνσον είπε ότι επιτρέπονται τα χριστουγεννιάτικα πάρτι αλλά «προφανώς όλοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί» και πρόσθεσε ότι ο καλός εξαερισμός, το τακτικό πλύσιμο των χεριών και οι εξετάσεις είναι τα εύλογα πράγματα που πρέπει να γίνονται.