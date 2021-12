Παράξενα

Ιταλία: “Τυφλός”... οδηγούσε και χάζευε βιτρίνες!

Πως αποκαλύφθηκε η απάτη, που δεν ειναι και η μόνη για την οποία κατηγορείται ο άνδρας.

Ένας Ιταλός που επί χρόνια λάμβανε επιδόματα από το κράτος λόγω «περιορισμένης οπτικής οξύτητας» συνελήφθη σήμερα με την κατηγορία της απάτης, αφού εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο, να κυκλοφορεί με μηχανάκι και να χαζεύει τις βιτρίνες των καταστημάτων.

Ο άνδρας από το Παλέρμο της Σικελίας έλαβε επιδόματα ύψους τουλάχιστον 170.000 ευρώ από το 2008, όταν δήλωσε ότι είναι «παντελώς τυφλός» λόγω ενός εκ γενετής προβλήματος.

Η οικονομική αστυνομία άρχισε να ψάχνει την υπόθεση αφού ο υποτιθέμενος τυφλός ανανέωσε το 2018 την άδεια οδήγησής του, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αστυνομικοί που τον παρακολουθούσαν διαπίστωσαν ότι οδηγούσε, πληκτορολογώντας ταυτόχρονα στο κινητό τηλέφωνό του. Τον είδαν επίσης να κοιτάζει τις βιτρίνες σε μια πολυσύχναστη εμπορική στοά και να μαθαίνει στην κόρη του να κάνει ποδήλατο.

Ο 40χρονος άνδρας, τον οποίο ο Τύπος αποκαλεί με το παρατσούκλι «Μπερλουσκόνι» –λόγω των δικαστικών περιπετειών του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας– κυκλοφορούσε επίσης με ένα ανασφάλιστο μηχανάκι. Ήταν γνωστός στην αστυνομία επειδή το 2020 καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε κάθειρξη σχεδόν 15 ετών για τη συμμετοχή του σε ένα δίκτυο απατεώνων που έστηναν τροχαία ατυχήματα για να εισπράττουν την ασφάλεια. Έχει ασκήσει έφεση σε αυτήν την καταδίκη.

Εξάλλου, μολονότι ήταν ιδιοκτήτης ενός γκαράζ, ο ύποπτος λάμβανε επίσης και το μηνιαίο «βασικό εισόδημα» που χορηγείται στην Ιταλία σε ανθρώπους με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

