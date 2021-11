Κόσμος

Ιταλία: Άνδρας σκότωσε όλη την οικογένεια του

Οικογενειάκη τραγωδία στην βόρεια Ιταλία. Ο άνδρας αφού τους σκότωσε όλους αυτοκτόνησε.



Ενας άνδρας 47 ετών, επέστρεψε στο σπίτι του στο Σασουόλο της βόρειας Ιταλίας, και κατάσταση αμόκ, δολοφόνησε την συνομήλικη σύζυγό του, την πεθερά του, 64 ετών, και τα δυο του παιδιά, πέντε και δυο ετών.

Αμέσως μετά, ο δράστης αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με τους περίοικους, ήταν ένας φαινομενικά πράος χαρακτήρας και εδώ και για αρκετά χρόνια δούλευε σε σούπερ μάρκετ. Η σύζυγός του εργαζόταν ως καθαρίστρια και είχε αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της ανατροφής των παιδιών.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, ο δολοφόνος είχε χωρίσει με την σύζυγό του σχετικά πρόσφατα. Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αρχικά είχαν μεταδώσει ότι ο δράστης ήταν μαροκινής καταγωγής, αλλά στη συνέχεια εξακριβώθηκε οτι πρόκειται για έναν Τυνήσιο και ότι το όνομά του είναι Ναμπίλ Ντάχρι.

Ο άνδρας συνήθιζε να πηγαίνει στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, στο Σασουόλο της βόρειας Ιταλίας για να βλέπει τα δυο μικρά παιδιά τους. Από το δολοφονικό «αμόκ» του, σώθηκε μόνον η μεγαλύτερη κόρη της πρώην συντρόφου του, 16 ετών.

«Ο Ναμπίλ δεν αποδέχθηκε το ότι η σχέση αυτή αποτελούσε παρελθόν» δήλωσε μια περίοικος σε δημοσιογράφους. Κατά τα φαινόμενα το περιστατικό πρόκειται για μια ακόμη ιστορία οικογενειακής βίας, η οποία εξελίχθηκε σε τραγωδία. Οι αστυνομικοί δήλωσαν επίσης ότι μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο διαπράχθηκε το πολλαπλό έγκλημα, η εικόνα που αντίκρισαν ήταν φρικιαστική.

Ο δολοφόνος και αυτόχειρας πριν από λίγες ημέρες, σύμφωνα με τον Τύπο, είχε στείλει απειλητικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του και στην μητέρα της.

Η τραγωδία αυτή έλαβε χώρα μόλις μια ημέρα μετά το τραγικό συμβάν της Βετράλα, λίγο έξω από την Ρώμη, όπου ένας άνδρας 48 ετών με κορονοϊό, έφυγε από το νοσοκομείο και επέστρεψε σπίτι του, όπου δολοφόνησε το δεκάχρονο παιδί του. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο δράστης, εις βάρος του οποίου είχαν επιβληθεί ασφαλιστικά μέτρα με δικαστική απόφαση λόγω βίαιων πράξεων κατά της οικογένειάς του, ήθελε να εκδικηθεί την σύζυγό του.

