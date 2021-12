Κόσμος

Ισημερινή Γουινέα: Πειρατεία σε ελληνόκτητο πλοίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ώρες αγωνίας για έξι ναυτικούς, τους οποίους απήγαγαν ένοπλοι.

(φωτογραφία αρχείου)

Αρκετά μέλη του πληρώματος, συμπεριλαμβανομένου ενός Πολωνού ναυτικού, απήχθησαν κατά τη διάρκεια επίθεσης εναντίον πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον Κόλπο της Γουινέας, όπως ανακοίνωσε το πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το Πολεμικό Ναυτικό της Δανίας ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι πειρατές απήγαγαν συνολικά έξι μέλη του πληρώματος του ελληνόκτητου πλοίου Tonsberg στα διεθνή ύδατα, στα ανοικτά του νησιού Μπιόκο (Ισημερινή Γουινέα).

Το πολωνικό ΥΠΕΞ ενημέρωσε ότι «έλαβε πληροφορίες που αφορούν την απαγωγή μελών του πληρώματος του πλοίου Tonsberg στον Κόλπο της Γουινέας και επιβεβαιώνει ότι το ένα από τα πρόσωπα που απήχθησαν είναι Πολωνός πολίτης». Ανέφερε ακόμη στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε πως βρίσκεται σε επαφή με διπλωμάτες «άλλων χωρών», καθώς και με την πλοιοκτήτρια εταιρεία για τον συντονισμό των προσπαθειών προκειμένου να βρεθούν και να σωθούν οι όμηροι.

Σύμφωνα με το ΠΝ της Δανίας, μια από τις φρεγάτες του, η Esbern Snare, που εκτελεί περιπολίες στην περιοχή από τον Νοέμβριο, κατεδίωξε τους πειρατές, που εγκατέλειψαν το Tonsberg με μικρό πλεούμενο πάνω στο οποίο βρίσκονταν οι όμηροι. Ελικόπτερο της φρεγάτας τους ακολούθησε – από απόσταση, για να μην τεθεί η ζωή των ομήρων σε κίνδυνο –, όμως αναγκάστηκε να σταματήσει όταν οι πειρατές εισήλθαν στα χωρικά ύδατα της Νιγηρίας, καθώς οι κανόνες εμπλοκής της αποστολής του ΠΝ της Δανίας δεν επιτρέπουν να εισέρχεται στα ύδατα της χώρας αυτής.

Πέρα από τους έξι ομήρους, ένα πρόσωπο που τραυματίστηκε διασώθηκε και δέχθηκε ιατρικές περιποιήσεις πάνω στη φρεγάτα, ενώ άλλα 14 μέλη του πληρώματος είναι σώα και αβλαβή και παραμένουν ακόμη πάνω στο Tonsberg, είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Ritzau της Δανίας εκπρόσωπος του ΠΝ της χώρας.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Marine Traffic, το Tonsberg βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα ανοικτά των ακτών του Μπενίν.

Οι επιθέσεις εναντίον πλοίων με σκοπό την απαγωγή μελών των πληρωμάτων τους για να αποσπαστούν λύτρα έχουν γίνει πολύ συχνές τα τελευταία χρόνια στον Κόλπο της Γουινέας, ο οποίος εκτείνεται κατά μήκος 5.700 χιλιομέτρων στη δυτική Αφρική. Τις διαπράττουν κυρίως πειρατές από τη Νιγηρία. Στον βυθό του Κόλπου, που εκτείνεται από τη Σενεγάλη μέχρι την Ανγκόλα, βρίσκονται μεγάλα κοιτάσματα υδρογονανθράκων, ενώ η περιοχή είναι επίσης πλούσια σε αλιεύματα.

Η περιοχή αυτή έχει μετατραπεί στο παγκόσμιο επίκεντρο των παράνομων θαλάσσιων δραστηριοτήτων: εκεί συγκεντρώθηκε το 99% των απαγωγών ναυτικών από πειρατές το 2020, σύμφωνα με έκθεση του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος και του Ινστιτούτου μελετών Stable Seas, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Έβρος: Στρατιωτικός πέθανε εν ώρα υπηρεσίας

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Η δικηγόρος του θύματος στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Άγιος Δομίνικος: Συντριβή αεροσκάφους στο αεροδρόμιο (βίντεο)