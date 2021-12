Πολιτική

Οικονόμου για έκθεση Τσιόδρα – Λύτρα: Δεν ήταν σε γνώση του Πρωθυπουργού

Ο Τσίπρας «κανιβαλίζει μια μελέτη για να τη φέρει στα μέτρα του» και για να «κάνει τοξική αντιπολίτευση», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Η έκθεση Τσιόδρα – Λύτρα «δεν ήταν σε γνώση του πρωθυπουργού», και «δεν είχε παραδοθεί πριν την δημοσιοποίηση της», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννη Οικονόμου, στο πλαίσιο της τακτικής ενημέρωσης.

«Τα στοιχεία της μελέτης είναι διαπιστώσεις που αφορούν χρόνιες διαπιστώσεις του ΕΣΥ», είπε και πρόσθεσε ότι ο ίδιος πρωθυπουργός «είχε αναδείξει το πρόβλημα και είχε μιλήσει για την ανάγκη ανασυγκρότησης του ΕΣΥ».

«Όσο αυξάνεται η πίεση στις ΜΕΘ, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα θνητότητας», υπογράμμισε, έχοντας νωρίτερα επισημάνει ότι «έχουμε λιγότερες διασωληνώσεις, όταν έχουμε μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη».

Κληθείς να απαντήσει εάν ο Σωτήρης Τσιόδρας παραμένει συνεργάτης του πρωθυπουργού, είπε ότι είναι «ο πιο στενός και βασικός συνεργάτης του πρωθυπουργού» όσον αφορά στους επιστήμονες που συμμετέχουν στην μάχη της πανδημίας.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε 577 ΜΕΘ και πλέον υπάρχουν πάνω από 1.200.

Τόνισε ότι «η διασωλήνωση εκτός ΜΕΘ γίνεται από ανάγκη έως ότου καταστεί εφικτή η μεταφορά των ασθενών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας», εξαπολύοντας παράλληλα σκληρή επίθεση εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι «κανιβαλίζει μια μελέτη για να τη φέρει στα μέτρα του» και για να «κάνει τοξική αντιπολίτευση».

«Από την έναρξη της πανδημίας η κυβέρνηση έχει αξιοποιήσει την επιστημονική γνώση, κάθε πολιτικός καταλαβαίνει ότι οι έρευνες δεν πρέπει να εργαλειοποιούνται», είπε και κατηγόρησε τον Αλ. Τσίπρα ότι «εκμεταλλεύεται με τρόπο χυδαίο και ευτελή» την πανδημία.

Κληθείς -στο πλαίσιο των ερωτήσεων- να σχολιάσει τις δηλώσεις Τσίπρα για την έκθεση Τσιόδρα-Λύτρα, ο κ. Οικονόμου είπε ότι «έχει θράσος για να μιλάει για παραίτηση αυτός που είναι παραιτημένος από την ευθύνη».

Ερωτηθείς για το τι εννοούσε ο πρωθυπουργός λέγοντας από τις Βρυξέλλες ότι προχωράμε σε «αυξημένο τέστινγκ», διευκρίνισε ότι αφορά σε όποιον έρχεται στην χώρα και «πρέπει να έχει PCR 72 ωρών». «Είναι έκτακτο μέτρο για την περίοδο των γιορτών, προκειμένου να ελέγξουμε και να καθυστερήσουμε τη διασπορά της μετάλλαξης Όμικρον».





