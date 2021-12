Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα για μελέτη Τσιόδρα: επιστημονικό άρθρο που έχει αδυναμίες

Πώς σχολιάζει τη μελέτη του Τσιόδρα και Λύτρα σχετικά με την θνητότητα στις ΜΕΘ, που άναψε φωτιές η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Για τη μελέτη του Σωτήρη Τσιόδρα και του Θεόδωρου Λύτρα σχετικά με την θνητότητα στις ΜΕΘ, που άναψε φωτιές ερωτήθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, κατά την τακτική ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην Ελλάδα.

Η μελέτη των καθηγητών συμπεραίνει πως υπάρχει μεγάλη αύξηση της θνητότητας διασωληνωμένων (έως και 57%), όσο μεγαλώνει ο φόρτος στις ΜΕΘ, αλλά και αυξημένη θνητότητα εκτός ΜΕΘ (έως 87%).

Σε ερώτηση για τη μελέτη Τσιόδρα - Λύτρα, η Μίνα Γκάγκα απάντησε: "Κάθε εβδομάδα έχουμε συνάντηση με τον πρωθυπουργό, που ελέγχει τα δεδομένα. Ο ίδιος έχει ζητήσει να τα βλέπει κάθε μέρα και το φθινόπωρο του '20 έστειλε πολλούς γιατρούς στη Θεσσαλονίκη και τα περιφερειακά νοσοκομεία για να βοηθήσουν. Τα δεδομένα παρατηρούνται καθημερινά. Δεν θέλω να σχολιάσω ένα επιστημονικό άρθρο που έχει αδυναμίες στα δεδομένα και στον τρόπο που εξηγούνται. Έχουμε ανθρώπους που οδηγούνται αργά στα ΤΕΠ, αυτοί θεωρούνται θάνατοι εκτός ΜΕΘ. Πρέπει να σκεφτόμαστε τη βαρύτητα του κάθε περιστατικού.

Πρέπει να έχουμε στοιχεία της βαρύτητας, της ηλικίας και των υποκείμενων νοσημάτων. Ο μέσος όρος αναμονής εισόδου στις ΜΕΘ είναι μικρός, λιγότερος από μια μέρα. Υπάρχουν περιστατικά που είναι αδύνατο να διακινηθούν. Η μελέτη μπορεί να αναφέρεται σε οτιδήποτε, δεν είναι σαφής. Έχουμε ανθρώπους που μπήκαν στη ΜΕΘ και πέθαναν μετά από μισή ώρα, αυτοί θεωρούνται θάνατοι εκτός ΜΕΘ…".

