Βρετανία: Παιδιά νεκρά μετά από φωτιά σε κτήριο

Για τραγωδία που «μούδιασε» τους πάντες και προκαλεί «βαθιά θλίψη» μίλησε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής του Λονδίνου.

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε οίκημα στο νότιο Λονδίνο στοίχισε τη ζωή σε τέσσερα παιδιά χθες Πέμπτη, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Τα παιδιά, που πιστεύεται ότι ανήκαν στην ίδια οικογένεια, ανασύρθηκαν από κατοικία στην οδό Κόλινγουντ, στο νότιο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψαν στα τραύματά τους, σύμφωνα με αξιωματικούς της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος της μητρόπολης.

Εξήντα πυροσβέστες με οκτώ οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς, που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα, ανέφερε η πυροσβεστική της βρετανικής πρωτεύουσας.

Τα θύματα δεν έχουν ακόμη αναγνωριστεί. Για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται έρευνα.

