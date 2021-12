Κοινωνία

Δίκη Ζακ Κωστόπουλου - μάρτυρας: Ο κοσμηματοπώλης τον έκλεισε μέσα στο μαγαζί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τις καταθέσεις αυτόπτων μαρτύρων συνεχίστηκε η δίκη για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, ενώ ένας εξ αυτών έδωσε νέο στοιχείο.

Αυτόπτες μάρτυρες όσων έγιναν στην οδό Γλάδστωνος πριν ο Ζακ Κωστόπουλος ξεψυχήσει λίγα μέτρα μακριά από το κοσμηματοπωλείο που είχε μπει «για άγνωστο λόγο» σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, κατέθεσαν στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στην δίκη των δύο επιχειρηματιών και των τεσσάρων αστυνομικών.

Η σημερινή, 5η ημέρα της δίκης για τον αποτρόπαιο θάνατο του 33χρονου ακτιβιστή, έφερε ενώπιον του ΜΟΔ ανθρώπους που ήταν την επίμαχη ημέρα και ώρα στο επίμαχο σημείο και εξιστόρησαν στο δικαστήριο όσα είδαν να συμβαίνουν το μεσημέρι της 21ης Σεπτεμβρίου του 2018.

Κάποιοι από τους μάρτυρες ήταν απόλυτοι ότι είδαν το θύμα να «κρατά μαχαίρι» την στιγμή που προσπαθούσε να βγει από το κοσμηματοπωλείο του πρώτου κατηγορούμενου, περιγράφοντας τις κινήσεις του ακτιβιστή ως ενός ανθρώπου σε αμόκ.

Στην κατάθεση του, υπάλληλος καφετέριας που βρίσκεται απέναντι από το κοσμηματοπωλείο, είπε πως δεν είδε τον 33χρονο να μπαίνει στο κατάστημα, αλλά όταν κατάλαβε πως κάτι είχε γίνει και βγήκε έξω, είδε «έναν άνθρωπο να σπάει το μαγαζί να παίρνει τα κοσμήματα και να τα πετάει. Εκείνη τη στιγμή δεν αντιλήφθηκα ότι κρατούσε μαχαίρι. Μαζεύτηκε κόσμος. Ξεκίνησε την προσπάθειά του να βγει έξω από το μαγαζί. Έσπασε την εξωτερική τζαμαρία. Είδα έναν άνθρωπο σε κατάσταση αμόκ να κοπανάει την ταμειακή μηχανή στο πάτωμα. Δε γνωρίζω εάν ήθελε να την καταστρέψει ή να την ανοίξει. Ήρθε μετά προς την πόρτα πήρε τον πυροσβεστήρα και έσπασε το πάνω μέρος της τζαμαρίας, βγήκε μπουσουλώντας. Εκεί είδα να κρατάει μαχαίρι. Μόλις τον είδα να βγαίνει με το μαχαίρι τρομοκρατήθηκα. Έφυγα και τον έβλεπα από απόσταση. Μόλις ξεκίνησε να βγαίνει άρχισαν να τον χτυπάνε. Έφυγα, φαίνονταν γερός άνθρωπος» .

Ο μάρτυρας, απαντώντας σε ερωτήσεις της έδρας, δήλωσε βέβαιος πως ο Ζακ Κωστόπουλος «κρατούσε μαχαίρι στο αριστερό χέρι, στην προσπάθειά του να βγει μπουσουλώντας» ενώ κατέθεσε πως η αίσθηση που είχε από την εικόνα που έβλεπε ήταν πως κάποιος «καταστρέφει την περιουσία κάποιου».

-Υπεράσπιση: Τι πίστευε ο κόσμος; Τι εντύπωση είχε σχηματισθεί στη γειτονιά;

-Μάρτυρας: Ο κόσμος ήταν διχασμένος. Νομίζω ότι προς το προσωπικό το πήγαινε ο καθένας, ανάλογα τι σχέση είχε με τους κατηγορούμενους. Η εντύπωση όλων είναι ότι πήγε να κλέψει.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, οι αστυνομικοί δεν ενήργησαν με τρόπο βίαιο καθώς το περιστατικό αφορούσε έναν άνθρωπο «που βγαίνει με μαχαίρι, που ήταν σε κατάσταση αμόκ. Σίγουρα στην προσπάθεια του να διαφύγει κάποιον θα χτύπαγε, επειδή είχε πολύ κόσμο».

Αντίστοιχη κατάθεση έδωσε άλλος μάρτυρας, που ενώ έπινε καφέ κοντά στο κοσμηματοπωλείο άκουσε έναν δυνατό θόρυβο. «Όταν γύρισα είδα τον Ζακ Κωστόπουλο να έχει αρχίσει να σπάει το μαγαζί. Πήρε τη ταμειακή μηχανή και την πέταξε στο πάτωμα. Μετά πήρε ένα πυροσβεστήρα και προσπάθησε να βγει από το κάτω μέρος της τζαμαρίας. Είχε αρχίσει να σέρνεται και με τον όγκο του έσπαγε και τα υπόλοιπα γυαλιά της τζαμαρίας. Είχε ένα μαχαίρι. Πήγαν οι δυο κατηγορούμενοι (σσ κοσμηματοπώλης και μεσίτης) και άρχισαν να του δίνουν τα πρώτα χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε να προσπαθεί να βγει και αυτοί συνέχιζαν τα χτυπήματα. Όταν κατάφερε να βγει, ο ένας από τους κατηγορούμενους του πήρε το μαχαίρι και το πέταξε μέσα στο κοσμηματοπωλείο. Υπήρξε και ένας κύριος που φώναξε "όπα τέρμα" και εκεί σταμάτησε το σκηνικό. Από τη στιγμή που του πήραν το μαχαίρι τα χτυπήματα δεν συνεχίστηκαν. Ο Κωστόπουλος ήταν πεσμένος ανάσκελα και εγώ, λόγω ιδιότητας, του ζήτησα να δω τα χέρια του. Μου απαντούσε με άναρθρους ήχους. Τότε ήρθε το ΕΚΑΒ και ενώ του πέρναγε επιδέσμους, ο Ζακ πήρε ένα γυαλί το σήκωσε, εμείς απομακρυνθήκαμε, και προσπάθησε να φύγει. Επειδή ήρθε η αστυνομία έγινε ένας κύκλος από τους αστυνομικούς γύρω του. Ο ένας από τους αστυνομικούς τον χτύπησε στη πλάτη με μια κλοτσιά και εκείνος έπεσε πάνω στο τραπέζι και μετά έπεσαν όλοι οι αστυνομικοί επάνω του. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι έγινε».

-Εισαγγελέας: Πώς ήταν μέσα στο μαγαζί;

-Μάρτυρας: Σε μια κατάσταση αλλοπρόσαλλη, να πω ήταν ένας άνθρωπος με αμόκ, δεν ξέρω.

Πολιτική Αγωγή: Η εντύπωση που δόθηκε όταν χτυπάγανε το Ζακ ποια ήταν;

Μάρτυρας: Το πρώτο πράγμα που πάει στο νου ότι πήγε να ληστέψει.

Κατάθεση έδωσε επίσης και εργαζόμενος ως σερβιτόρος τότε σε εστιατόριο στην περιοχή. «Αυτό που έζησα ήταν σοκαριστικό. 'Ακουσα κάποιες τσιρίδες από τον κόσμο, κατέβηκα να δω και είδα το παλληκάρι με τον πυροσβεστήρα να χτυπάει την πόρτα και να πειράζει τη ταμειακή μηχανή. Κρατούσε μαχαίρι» είπε ο μάρτυρας.

-Πρόεδρος: Προσπάθησε να την ανοίξει με το μαχαίρι;

-Μάρτυρας: Εφόσον δεν μπόρεσε να κάνει κάτι με τη ταμειακή, προσπαθούσε να σπάει τις τζαμαρίες. Μου έκανε εντύπωση ότι είχε ένα σακουλάκι και προσπαθούσε να μαζέψει κάτι με το χέρι του. Σκέφτηκα πως ενώ έγινε ό,τι έγινε το μυαλό του το είχε στην κλεψιά. Σκέφτηκα ότι προφανώς θα είχε πάρει ουσίες, ήταν σε κατάσταση σοκ.

Ο μάρτυρας περιέγραψε πως στην συνέχεια «είδα δυο παλικάρια να προσπαθούν να προστατέψουν την περιουσία γιατί ήταν φοβερά επικίνδυνος, είδα να τον χτυπάνε ήμουν σε απόσταση δυο μέτρων. Του πήραν το μαχαίρι και μετά δεν έγινε τίποτα. Ήρθαν οι αστυνομικοί. Εφόσον βγήκε έξω και τον αφόπλισαν δεν πείραξε κανέναν. Πήγε ο ΕΚΑβίτης να τον βοηθήσει, πήρε ένα γυαλί στα χέρια του και ξεκίνησε. Όποιος ήταν δίπλα του θα ήταν σφαγμένος. Την ώρα που ήρθαν οι αστυνομικοί του φώναζαν "πέσε κάτω" αλλά δεν άκουγε, ήταν πολύ επικίνδυνος, τον έβαλαν κάτω».

-Πολιτική Αγωγή: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

-Μάρτυρας: Εκ των υστέρων έμαθα ότι ένας εκ των κατηγορουμένων έρχονταν στο μαγαζί. Μάλιστα, εκείνη την ώρα καθόταν στο μαγαζί.

Στην δική του κατάθεση, 60χρονος άνδρας που περνούσε τυχαία από το επίμαχο σημείο περιέγραψε στο δικαστήριο ένα «άγριο λιντσάρισμα» που δεχόταν το θύμα, χωρίς, όπως είπε, να ενδιαφέρεται κανείς. «Είδα έναν κύριο με μαύρο φανελάκι που πήρε μια βάση ομπρέλας από ένα κατάστημα για να την πετάξει στο κατάστημα, αλλά τον σταμάτησαν. Μετά ο κοσμηματοπώλης πέταξε μια πέτρα στην τζαμαρία και την έσπασε. Στην αρχή θεώρησα ότι γίνεται κάποια ληστεία αλλά δεν καταλάβαινα…γιατί να σπάσει το μαγαζί του αφού είναι εκεί ο ληστής. Ας περίμενε να ερχόταν η αστυνομία» ανέφερε ο μάρτυρας και συνέχισε περιγράφοντας την προσπάθεια του Κωστόπουλου να σπάσει την πόρτα με πυροσβεστήρα χωρίς να τα καταφέρει. Κατά τον μάρτυρα, την τζαμαρία την έσπασε κλωτσιά των απέξω. Ο μάρτυρας τόνισε πως ο 33χρονος δεν κρατούσε μαχαίρι όταν έβγαινε: «Βγήκε το παιδί γεμάτο στα αίματα. Έξω πεσμένο, βλέπω ένα μαχαίρι με μαύρη λαβή της νοικοκυράς…το μαχαίρι αυτό υποθέτω είχε πέσει από κάποιο τραπέζι παρακείμενου μαγαζιού» είπε και ανέφερε πως το πήρε ένας εκ των κατηγορουμένων καταστηματαρχών, προσθέτοντας πως «στο σημείο που είναι πεσμένος κάτω ο Κωστόπουλος από πάνω του βρίσκονται δυο τρία άτομα. Ο Ζακ απειλήθηκε με μαχαίρι στην καρωτίδα και τότε είπα «τι θα κάνεις τώρα θα τον σφάξεις;». Περιέγραψε επίσης πως επιχείρησε να σταματήσει την επίθεση, λέγοντας σε έναν εκ των δύο πολιτών κατηγορουμένων να σταματήσει και ότι εκείνος του απάντησε «ξέρεις τι μου έκανε εμένα; Με γ…ε».

Όπως ανέφερε ο μάρτυρας, έφυγε από το σημείο «μαυρισμένος από αυτή την εικόνα…οι άνθρωποι καθόντουσαν να παρακολουθούν χωρίς κανείς να επέμβει. Εγώ και ένας κύριος φωνάξαμε και τότε άρχισαν να φωνάζουν. Από τη μια αγριότητα και από την άλλη αδιαφορία. Σαν να έβλεπαν τηλεόραση».

Κατέθεσε επίσης πως του έκανε εντύπωση το γεγονός ότι αμέσως μετά ο κοσμηματοπώλης βγήκε και καθάριζε, ενώ για τις ενέργειες των κατηγορούμενων αστυνομικών είπε: «Δεν χρειαζόταν να ακινητοποιηθεί, ήταν ήδη ακινητοποιημένος όταν ήρθαν οι αστυνομικοί… αντί να ασχοληθούν με το ποιος έφερε σε αυτή την κατάσταση τον Κωστόπουλο, το μέλημα τους ήταν να απομακρύνουν τα άτομα που τραβούσαν με κάμερα. Έγιναν όλα λάθος».

-Πάρεδρος: Γιατί σας έκανε εντύπωση; Πρώτα δεν πρέπει να ακινητοποιήσουν;

-Μάρτυρας: Συμφωνώ αλλά κατόπιν θα έπρεπε να ρωτήσουν τι συνέβη. Αυτό δεν είδα να συμβεί, μόνο είδαν τους ανθρώπους με τις κάμερες. Εισέπραττα ότι δεν ενδιαφερόντουσαν να μάθουν τι είχε συμβεί… τώρα δεν ξέρω αν μπορούσαν να το κάνουν ή όχι…

Ένας άνδρας που είδε την σκηνή ενώ βρισκόταν στον 6ο όροφο της απέναντι πολυκατοικίας κατέθεσε πως η αίσθηση που είχε ήταν ότι ο Κωστόπουλος από όταν βγήκε από το κατάστημα «φοβόταν για την ζωή του» και προσπαθούσε να φύγει: «Ήταν καταματωμένος στο πρόσωπο και στα ρούχα. Γύρω του άνθρωποι που δεν βοηθούσαν. Ήρθε το ΕΚΑΒ που του έδωσε τις πρώτες βοήθειες» περιέγραψε ο μάρτυρας, αναφερόμενος στις εικόνες μετά στην έξοδο του 33χρονου από τη τζαμαρία του κοσμηματοπωλείου. Τότε, «σηκώθηκε και άρχισε να φεύγει. Δεν διέκρινα αν κρατούσε κάτι. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να τον αποφύγουν. Έπεσε πάνω σε κάτι τραπέζια παραπαίοντας. Οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω του, του έβγαλαν το παπούτσι για κάποιο λόγο και τον έδεσαν. Στη συνέχεια τον πλησίασε ο διασώστης του ΕΚΑΒ φώναξε "έρχεται ασθενοφόρο" και οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν. Ο Ζακ Κωστόπουλος δεν κουνήθηκε καθόλου. Χωρίς σειρήνες ήρθε ασθενοφόρο, τον έβαλαν σε ένα φορείο και έφυγε πάλι χωρίς σειρήνες» κατέθεσε.

-Εισαγγελέας: Σε τι κατάσταση ήταν ο Κωστόπουλος;

Μάρτυρας: Φαινόταν η ταραχή του, ειδικά από τη στιγμή που σηκώθηκε να φύγει, καταλάβαινες ότι ήταν ένας άνθρωπος που φοβόταν για τη ζωή του… έπεσε σε τραπέζια και κάθισε κάτω. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ τραυματισμένος και τέσσερις αστυνομικοί κάθισαν πάνω του στην πλάτη του, τράβηξαν τα χέρια του και προσπαθούσαν να τον δέσουν.

Στην δική του κατάθεση ένας εκπαιδευτικός που ήταν στο σημείο έδωσε μία άλλη εκδοχή των λεπτών που ακολούθησαν την είσοδο του 33χρονου στο κοσμηματοπωλείο: «Είδα έναν άνθρωπο να περπατάει στο στενό και να πηγαίνει στο κοσμηματοπωλείο. Όταν μπήκε μέσα άκουσα κάτι να σπάει. Ο ιδιοκτήτης στεκόταν στην πόρτα, μπήκε πίσω από το θύμα, μάλλον κάτι είπαν μεταξύ τους και ακούστηκε κάτι να σπάει. Μετά, ο ιδιοκτήτης βγήκε έξω και κατέβασε το ρολό της πόρτας με κοντρόλ».

-Σύνεδρος: Μας λέτε κάτι καινούργιο, μπορείτε να πείτε ξανά τι είδατε ;

Μάρτυρας: Είδα το θύμα να πηγαίνει στο κοσμηματοπωλείο ήταν σε μια περίεργη κατάσταση. Ο ιδιοκτήτης μπήκε από πίσω του, μετά ακούστηκε κάτι να σπάει, πέρασε κάποιος χρόνος θα μπορούσαν να έχουν μιλήσει. Μετά βγήκε έξω ο ιδιοκτήτης και κατέβασε το ρολό που είναι δεξιά. Το κατέβασε με κοντρόλ. Το θύμα προσπαθούσε να βγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας: Σοβαρή επιδείνωση της υγείας του

Ζάκυνθος - Άγιος Διονύσιος: λιτανεία στην πόλη (βίντεο)

Ζωγράφου: Νεκρή από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)