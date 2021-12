Κόσμος

Spiegel: Ο Βίλι Μπραντ ήταν πληροφοριοδότης των ΗΠΑ

Τι αποκαλύπτει για τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας το περιοδικό Der Spiegel.

Ο Σοσιαλδημοκράτης πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Βίλι Μπραντ πιστεύεται ότι υπήρξε πληροφοριοδότης της αμερικανικής στρατιωτικής υπηρεσίας αντικατασκοπείας (CIC, Counter Intelligence Corps) επί τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel.

Ο Μπραντ, που υπηρέτησε ως καγκελάριος από το 1969 μέχρι το 1974, παρείχε πληροφορίες στη CIC από το 1948 μέχρι τις 17 Μαρτίου 1952.

Το περιοδικό γράφει ότι ο Μπραντ ενημέρωνε τη CIC για την FDJ, τη νεολαία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας και για το κυβερνών Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα (SED). Υποστηρίζει επίσης ότι έδινε πληροφορίες για τα ναυπηγεία, τα εργοστάσια, το σιδηροδρομικό σύστημα και το τηλεφωνικό δίκτυο του σοβιετικού στρατού.

Σύμφωνα με πηγές, συναντήθηκε με τους συνδέσμους του στη CIC, οι οποίοι τον χαρακτήριζαν αξιόπιστο, περισσότερες από 200 φορές μέσα σε τέσσερα χρόνια και έφερε την κωδική ονομασία "O-35-VIII".

Ο Μπραντ, ο οποίος τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 1971, παραιτήθηκε αφού αποκαλύφθηκε ότι ο Γκύντερ Γκιγιόμ, ο στενός σύμβουλός του και δεξί του χέρι, ήταν πράκτορας της Στάζι. Πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 1992 στο Ούνκελ, κοντά στη Βόννη.

