NASA - Ingenuity: Νέα πτήση στον Άρη

Το ελικοπτεράκι της NASA είχε καθηλωθεί για περίπου δύο εβδομάδες στην επιφάνεια του “Κόκκινου Πλανήτη”.

Το μικρό ρομποτικό ελικόπτερο Ingenuity της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA) - το πρώτο που έχει πετάξει σε άλλον κόσμο - συνεχίζει ακάθεκτο, μετά το προσωρινό τεχνικό πρόβλημα που το είχε καθηλώσει στο έδαφος του Άρη για περίπου δύο εβδομάδες, και πραγματοποίησε με επιτυχία την 18η πτήση του.

Όπως ανακοίνωσε το Εργαστήριο Αεριώθησης (JPL) της NASA στη Νότια Καλιφόρνια, το Ingenuity πέταξε αυτήν τη φορά σε απόσταση 230 μέτρων με ταχύτητα 9 χιλιομέτρων την ώρα, προσθέτοντας άλλα 124,3 δευτερόλεπτα στον συνολικό χρόνο πτήσης του στον γειτονικό πλανήτη, ο οποίος έχει πλέον φτάσει σχεδόν τα 33 λεπτά.

The #MarsHelicopter keeps going, going, going! Ingenuity successfully completed its 18th flight, adding 124.3 seconds to its overall time aloft on the Red Planet. It flew 754 feet (230 meters) at a speed of 5.6 mph (2.5 m/sec) & took images along the way. https://t.co/7DMHj9tbzP pic.twitter.com/XVeMNGGOnQ