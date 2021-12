Κοινωνία

Παιδιά 5 -11 ετών: Οι... βοηθοί του Άη Βασίλη τα εμβολίασαν (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα εμβολιάστηκαν 400 παιδιά στην Κρήτη!

Μέσα σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα τα νοσοκομεία στην Κρήτη έκαναν «πρεμιέρα» στον εμβολιασμό παιδιών 5 – 11 ετών κατά του κορονοϊού.

Ο Άγιος Βασίλης, τα ξωτικά και κάστρα είχαν στηθεί στα εμβολιαστικά κέντρα των νοσοκομείων στην Κρήτη, προκειμένου η παραμονή των παιδιών στον χώρο να είναι ευχάριστη και στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Τα παιδιά εξετάζονταν από παιδιάτρους και οι …βοηθοί του Άι Βασίλη προχωρούσαν στον εμβολιασμό των μικρών.

Πηγή: creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παρίσι: Ακυρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την Πρωτοχρονιά

Λέρος: Θείος κατηγορείται για ασέλγεια στις ανήλικες ανιψιές του

NASA - Ingenuity: Νέα πτήση στον Άρη