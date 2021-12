Αθλητικά

Πόλο Γυναικών: Θρίαμβος του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ

Υπερπρωταθλήτριες οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το Super Cup στο πόλο!

Η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού κατέκτησε για δεύτερη φορά στην ιστορία της το Σούπερ Καπ Ευρώπης, καθώς επικράτησε 14-11 της ρωσικής Κίνεφ Κίρισι, στην αναμέτρηση που έγινε σήμερα (18/12) στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά. Η ομάδα του Χάρη Παυλίδη πανηγύρισε μαζί με τους οπαδούς της το πέμπτο ευρωπαϊκό της τρόπαιο (μαζί με δύο Euroleague και ένα LEN Trophy) και ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο το 2021, μία χρονιά στην οποία κατέκτησε όποιον τίτλο διεκδίκησε σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η Τζόρνταν Ράνεϊ με τέσσερα γκολ και η Ιωάννα Σταματοπούλου (αντικατέστησε στα μέσα της β΄ περιόδου τη Διαμαντοπούλου κάτω από τα γκολπόστ) ήταν οι κορυφαίες των «ερυθρολεύκων».

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, κυρίως αμυντικά, όπου η ζώνη με παίκτρια ανάμεσα έδινε στις Ρωσίδες εύκολα σουτ. Η Κίνεφ προηγήθηκε 4-2 και 6-4, όμως η αλλαγή της άμυνας σε πιεστικό man-to-man και η είσοδος της Ιωάννας Σταματοπούλου, αντί της Χρυσής Διαμαντοπούλου, άλλαξε τη ροή του αγώνα. Με δύο συνεχόμενα γκολ της Τζόρνταν Ράνεϊ (ένα σε παίκτρια παραπάνω κι ένα στην κόντρα) κι άλλα δύο της Βάσως Πλευρίτου με παίκτρια παραπάνω, οι «ερυθρόλευκες» ανέτρεψαν το σκορ και πέρασαν μπροστά, με την Κρίστμας να «χτυπάει» κι αυτή στην κόντρα στα τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περιόδου και να διαμορφώνει το 9-6 του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του τρίτου οκταλέπτου η Κίρισι μείωσε προσωρινά σε 9-8, για να ακολουθήσουν τρία αναπάντητα γκολ από τις πρωταθλήτριες Ευρώπης, που «άνοιξαν» τη διαφορά στο +4 (12-8). Από κει και πέρα ήταν θέμα διαχείρισης και ο Ολυμπιακός δεν άφησε περιθώρια στις Ρωσίδες να ελπίζουν σε ανατροπή. Με ψυχραιμία, αυτοπεποίθηση και τη Σταματοπούλου «κέρβερο» κάτω από την εστία, η ελληνική ομάδα έφτασε στο τελικό 14-11 (το οποίο διαμορφώθηκε από γκολ της τερματοφύλακα Καρνάουχ), μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 6-2, 3-3, 2-2

Η εξέλιξη του σκορ: 0-1 Ζούμπκοβα (κόντρα), 1-1 Ξενάκη (φουνταριστός), 1-2 Κρίμερ (π.π.), 1-3 Ρίζκοβα (περιφέρεια), 2-3 Μαργ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 2-4 Προκοφίεβα (περιφέρεια), 3-4 Ελευθεριάδου (περιφέρεια), 4-4 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 4-5 Γκλίζινα (περιφέρεια), 4-6 Ζούμπκοβα (π.π.), 5-6 Ράνεϊ (π.π.), 6-6 Ράνεϊ (κόντρα), 7-6 Β. Πλευρίτου (π.π.), 8-6 Β. Πλευρίτου (π.π.), 9-6 Κρίστμας (κόντρα), 9-7 Κρίμερ (π.π.), 9-8 Ζούμπκοβα (περιφέρεια), 10-8 Ράνεϊ (περιφέρεια), 11-8 Κρίστμας (περιφέρεια), 12-8 Ξενάκη (φουνταριστός), 12-9 Ζούμπκοβα (περιφέρεια), 13-9 Σλίκινγκ (περιφέρεια), 14-9 Ράνεϊ (π.π.), 14-10 Προκοφίεβα (π.π.), 14-11 Καρνάουχ (π.π.).

Διαιτητές: Βένγκενροτ (Ελβετία), Ντεμπρετσένι (Ουγγαρία)

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χάρης Παυλίδης): Διαμαντοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 1, Σλίκινγκ 1, Ελευθεριάδου 1, Τριχά, Ξενάκη 2, Σιούτη, Μαργ. Πλευρίτου 1, Ράνεϊ 4, Β. Πλευρίτου 2, Κρίστμας 2, Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου

ΚΙΝΕΦ ΚΙΡΙΣΙ (Αλεξάντρ Ναρίτσα): Καρνάουχ 1, Ζούμπκοβα 4, Προκοφίεβα 2, Καρέλοβα, Ντ. Σομπόλεβα, Κρίμερ 2, Ντιατσένκο, Κόσιχ, Γκλίζινα 1, Ντομάκινα, Ιβάνοβα, Ρίζκοβα 1, Κρούγκλοβα

