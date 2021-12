Κόσμος

Τορίνο: Νεκροί εργάτες που καταπλακώθηκαν από γερανό (βίντεο)

Σκληρές εικόνες από το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Τορίνο, προκαλώντας σοκ στους περαστικούς.

Τρεις νεκροί εργάτες κι ένας τραυματίας περαστικός είναι ο απολογισμός της κατάρρευσης δύο γερανών στο Τορίνο, στην Ιταλία.

Οι δύο εργάτες πέθαναν ακαριαία στο σημείο και τα πτώματά τους ανασύρθηκαν κάτω από το μέταλλο του γερανού, με τους αυτόπτες μάρτυρες να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Ο τρίτος εργάτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με αναφορές, ο ένας γερανός βοηθούσε στο στήσιμο του δεύτερου, μεγαλύτερου γερανού.

Μέρος του μεγάλου γερανού έπεσε πάνω σε κτήριο, ενώ τα υπόλοιπα κομμάτια έσπασαν στο δρόμο.

