Κορονοϊός- Βέρτης στον ΑΝΤ1: Κόλλησα λίγο πριν την 3η δόση (βίντεο)

Για την περιπέτειά του με τον κορονοϊό μίλησε ο τραγουδιστής που διαγνώστηκε θετικός. Η αντίδρασή του.

Μόλις τρεις μέρες προτού κάνει την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού διαπίστωσε ότι ήταν θετικός στην covid 19, ο Νίκος Βέρτης, όπως δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τη Ρίτσα Μπιζόγλη.

«Αγχώθηκα όταν είδα το τεστ, αλλά ευτυχώς είχα εμβολιαστεί, ένιωσα τυχερός», σημείωσε ο τραγουδιστής, που έχει διακόψει προσωρινά τις εμφανίσεις του.

«Πρώτα ο Θεός επανέρχομαι την Παρασκευή στις εμφανίσεις μου», είπε.

Περιγράφοντας, τέλος, πώς βιώνει την ασθένεια, είπε πως νιώθει σαν να έχει «ένα απλό συνάχι».

«Αν δεν ήταν ο κορονοϊός, δεν θα το καταλάβαινα καν», κατέληξε.

