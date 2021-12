Κοινωνία

Πειραιάς: Απίστευτο τροχαίο στο Μικρολίμανο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του.

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Μικρολίμανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός ενός ΙΧ έβαλε όπισθεν αλλά έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να φύγει από τον δρόμο και περνώντας... πάνω από τα τραπεζοκαθίσματα, να καταλήξει αναποδογυρισμένο στον πεζόδρομο, δίπλα στη θάλασσα.

Ως εκ θαύματος δεν σημειώθηκε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Πηγή: piraeuspress.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test τη Δευτέρα σε 164 σημεία

Ρεάλ Μαδρίτης: “Γκέλα” μετά από 10 σερί νίκες

Καιρός: παγετός, βροχές και χιόνια τη Δευτέρα