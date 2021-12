Κοινωνία

Χριστούγεννα - Μητροπολίτης Ιωαννίνων: Με...ρεζερβέ θέσεις στις εκκλησίες

Να προσέλθουν τα Χριστούγεννα στις Εκκλησίες αφού πρώτα επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με τους ναούς για να εξασφαλίσουν θέση και να γνωρίζουν την ώρα του εκκλησιασμού τους συστήνει στους πιστούς ο μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος.

Όπως διευκρινίζει ο ιεράρχης μέσω της εγκυκλίου που εξέδωσε μόλις χθες, “στο ναό θα εισέλθει μόνο ο προβλεπόμενος αριθμός των πιστών που θα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του μέσω της τηλεφωνικής κράτησης”, αιτιολογώντας τη διαδικασία αυτή λέγοντας πως “μόνο έτσι θα αποφευχθεί κάθε αταξία και παρεξήγηση”.



Την ίδια στιγμή μάλιστα ο μητροπολίτης ζητά από τους πιστούς να μην πάνε στην εκκλησία όσοι αισθανθούν οποιαδήποτε αδιαθεσία

“Αν κάποιος νοιώσει κρυολόγημα, συνάχι, βήχα, πυρετό, αδιαθεσία ή αδυναμία να παραμείνει στο σπίτι του για να μη θέσει σε κίνδυνο και δοκιμασία ούτε τον εαυτό του αλλά ούτε τους συνανθρώπους του”, επισημαίνει ο κ. Μάξιμος για να συμπληρώσει πως όλα αυτά θα πρέπει όμως να γίνουν, “με σύνεση, πνεύμα, υπευθυνότητα και θυσιαστική αγάπη”.



Θέλοντας να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις, ο μητροπολίτης Ιωαννίνων στη συνέχεια υπογραμμίζει πως “όλοι οφείλουν να φέρουν μάσκα, να τηρούν τις αποστάσεις και τον επιτρεπόμενο αριθμό πιστών. Χωρίς παράπονα και αντιδράσεις προς διαφύλαξη της υγείας όλων των αδερφών μας. Με ταπείνωση, υπακοή, προσοχή και αγάπη προς τον κάθε συνάνθρωπό μας”, όπως τονίζει χαρακτηριστικά.

Πριν κλείσει ωστόσο την εγκύκλιό του, ο κ. Μάξιμος ευχαριστεί θερμά όλους τους κληρικούς και λαϊκούς για την υπεύθυνη στάση τους κατά την περίοδο της πανδημίας, παρακαλώντας τους συγχρόνως να συνεχίσουν µε την ίδια υπευθυνότητα.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο μητροπολίτης Ιωαννίνων ζητά από τους πιστούς να κάνουν τηλεφωνική κράτηση θέσης πριν πάνε στους ναούς. Την ίδια διαδικασία ακριβώς ακολούθησε και πέρυσι την ημέρα των Θεοφανίων.

