Αχαΐα

Άγιος Ανδρέας - Πάτρα: Πλήθος πιστών και σεκιούριτι στην Εκκλησία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με σεκιούριτι για την επιτήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό προσέρχονται οι πιστοί στον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας.

Με σεκιούριτι για την επιτήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό προσέρχονται οι πιστοί στον Άγιο Ανδρέα της Πάτρας. Η είσοδος στον μητροπολιτικό ναό επιτρέπεται μόνον από συγκεκριμένη πόρτα, ενώ καθορισμένη είναι και η έξοδος.

Για την πιστή τήρηση των μέτρων, η Ιερά Μητρόπολη Πατρών διέθεσε προσωπικό από ιδιωτική εταιρία φύλαξης (σεκιούριτι) στον ναό του Αγίου Ανδρέα για να επιβλέπουν τη διαδικασία και να μην παρουσιαστούν τυχόν απρόοπτα.

Η προσέλευση πιστών στον εορτάζοντα Ιερό Ναό ήταν αθρόα κατά τις απογευματινές ώρες της Τρίτης.

Πλήθος κόσμου βρίσκεται στο προαύλιο, περιμένοντας να μπει στην εκκλησία και να προσκυνήσει κατά τη διάρκεια του μεθεόρτιου εσπερινού.

Λόγω των ειδικών μέτρων που εφαρμόζονται, η είσοδος επιτρέπεται από συγκεκριμένη πόρτα, ενώ καθορισμένη είναι και η έξοδος από τον ναό.

Πηγή: Tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

ΚΙΝΑΛ – Λοβέρδος: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να είμαι Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπουργικό Συμβούλιο: Τι αποφασίστηκε για ΕΣΠΑ, ΕΦΚΑ και Ρομά

Γκράβα: “Έσπρωχναν” σκληρά ναρκωτικά σε μαθητές μέρα - μεσημέρι (εικόνες)