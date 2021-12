Life

Λύτρας στο “Πρωινό”: Τηλεοπτικός δημοσιογράφος κατηγορείται για “revenge porn” (βίντεο)

Ο γνωστός δικηγόρος μίλησε επίσης για άλλες δύο υποθέσεις, με θύματα ένα στέλεχος μεγάλου πολιτικού κόμματος και ένα γνωστό μοντέλο.

Διαστάσεις χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις για το φαινόμενο της εκδικητικής πορνογραφίας.

Στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, μίλησε για ανάλογες υποθέσεις που έχει αναλάβει και πραγματικά προκαλούν αίσθηση.

Η πρώτη υπόθεση αφορά δημοσιογράφο που εμφανίζεται σε πάνελ τηλεοπτικών εκπομπών, ο οποίος κατηγορείται από πρώην σύντροφό του (γνωστή επιχειρηματία της Αθήνας) ότι έδωσε στον άνδρα με τον οποίο έχει σχέση σήμερα ροζ βίντεο. Όπως είπε ο κ. Λύτρας έχει γίνει αγωγή αποζημίωσης, αλλά στο ποινικό κομμάτι η υπόθεση έχει μπει στο αρχείο.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά στέλεχος μεγάλου πολιτικού κόμματος, η οποία έπεσε θύμα “revenge porn”. Πρώην σύντροφός της έστειλε βίντεο με ερωτικές τους στιγμές τόσο στο κόμμα όσο και σε Πανεπιστήμιο, για να της δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα επειδή χώρισαν.

Τέλος, ο κ. Λύτρας ανέφερε πως θύμα εκδικητικής πορνογραφίας έχει πέσει και γνωστό μοντέλο, που συμμετείχε σε τηλεοπτικό ριάλιτι. Πρώην σύντροφος δημοσιοποίησε φωτογραφίες με ερωτικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

