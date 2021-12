Life

Στάθης Παναγιωτόπουλος: Νέα καταγγελία για ροζ βίντεο αποκάλυψε ο Λύτρας στον ΑΝΤ1

Νεαρή κοπέλα επικοινώνησε με τον δικηγόρο και του αποκάλυψε πως διέρρευσαν στο διαδίκτυο ερωτικά βίντεο και φωτογραφίες της ίδιας με τον παρουσιαστή.

Αποκάλυψη για νέα καταγγελία από πρώην σύντροφο του Στάθη Παναγιωτόπουλου, είδε το φως της δημοσιότητας μέσω της εκπομπής “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας αποκάλυψε στον Γιώργο Παπαδάκη πως αργά το βράδυ της Δευτέρας είχε επικοινωνία με νεαρή κοπέλα που είδε ερωτικά βίντεο και φωτογραφίες της ίδιας με τον συγκεκριμένο παρουσιαστή να έχουν διαρρεύσει στο διαδίκτυο.

«Ήταν μία νέα κοπέλα σε απελπισία, έκλαιγε…», είπε ο κ. Λύτρας, περιγράφοντας την επικοινωνία του με ακόμη ένα θύμα εκδικητικής πορνογραφίας.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως πρόκειται για μεταγενέστερη περίπτωση από αυτήν που προκάλεσε τον σάλο με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο.

