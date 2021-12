Life

“Το Πρωινό” - Λύτρας: ο Στάθης Παναγιωτόπουλος ειναι ξεφτίλας άντρας! (βίντεο)

Η νέα καταγγελία για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο που έφερε στο φως το "Πρωινό" και το ξέσπασμα του Απόστολου Λύτρα.

Το "Πρωινό" της Τρίτης έφερε στο φως της δημοσιότητας μία νέα καταγγελία για τον Στάθη Παναγιωτόπουλου και αφορά κοπέλα από το φιλικό του περιβάλλον.

Ο ποινικολόγος Απόστολος Λύτρας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 και έκανε μία σοκαριστική αποκάλυψη: «Ο Στάθης γνώριζε την κοπέλα που με πλησίασε με νέα καταγγελία, από παιδί…».

Ο ποινικολόγος ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής λέγοντας: «Μιλάμε για ξεφτίλα άντρα και συμπεριφορά. Αυτό πρέπει να ακούγεται, αυτό είναι το σοβαρό, ότι μιλάμε για ξεφτίλα»,

Να αναφέρουμε ότι όπως έχει αποκαλύψει ο κύριος Λύτρας: «Έχω μια πολύ σοβαρή νέα καταγγελία για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο από άλλο πρόσωπο. Χθες το βράδυ είχα επικοινωνία με το συγκεκριμένο πρόσωπο και μάλιστα πολύ αργά. Πραγματικά, είδα μια κοπέλα σε απελπισία, έκλαιγε, μια νέα κοπέλα ηλικιακά. Υπάρχουν νέα βίντεο και φωτογραφίες, όχι ένα βίντεο. Μεταγενέστερη περίπτωση αυτής που ήδη γνωρίζουμε».

Το θέμα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στο "Πρωινό", με τον Γιώργο Λιάγκα να βγαίνει εκτός εαυτού λέγοντας: «Βλέπω την κόρη του φίλου μου ερωτικά; Την ρίχνω, κάνω σεξ μαζί της και την πείθω να γυρίσουμε βίντεο και το ανεβάζω στο διαδίκτυο; Δεν έχει πάτο το βαρέλι»!

Ο φυσιογνωμιστής Έβαν Γεωργουλάκης μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» για τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και όσα «προδίδουν» τα χαρακτηριστικά του προσώπου του:

