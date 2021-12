Πολιτική

“Fake News” Forum ANT1 - Αγάτσα: οι πολίτες να μην εμπιστεύονται οτιδήποτε περνά μπροστά τους

Τι είπε η αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news.

«Πάντα υπήρχαν τα fake news, αλλά έχουν διογκωθεί λόγω του διαδικτύου, όπου δεν υπάρχει μέτρο», εκτίμησε η αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ Άρια Αγάτσα, κατά την τοποθέτησή της στο forum του ΑΝΤ1 για τα fake news, όπου συμμετείχε στο ίδιο πάνελ με τον Μαργαρίτη Σχοινά, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Νίκο Παναγιώτου, Αναπληρωτή Καθηγητή Διεθνούς Δημοσιογραφίας, ΑΠΘ και τον Εντεταλμένος Σύμβουλος ΑΝΤΕΝΝΑ και δημοσιογράφο, Στρατή Λιαρέλλη.

«Υπάρχουν οι αλγόριθμοι, υπάρχουν εκείνοι που ξέρουν τους τρόπους για να «πάρουν» τα περισσότερα κλικ, χτυπώντας στο θυμικό ή στο συναίσθημα ή σε κατώτερα ένστικτα και όσο πιο πολύ αυξάνει η διαφημιστική πίτα, υπάρχουν εκείνοι που ξέρουν πώς να επηρεάζουν», είπε υπογραμμίζοντας πως, «στα νέα μέσα τα fake news «χτυπούν» κυρίως στην νεολαία και αυτό το έχει υπόψη της και η ΕΣΗΕΑ».

«Η ΕΣΗΕΑ έχει αναγνωρίσει ισότιμα τους δημοσιογράφους που εργάζονται σε διαδικτυακά Μέσα και αυτό τους καθιστά και υπεύθυνους για τα γραφόμενα στο διαδίκτυο. Η ΕΣΗΕΑ έχει αναλάβει σειρά δράσεων για την αντιμετώπιση των fake news. Όλοι έχουμε ευθύνη και ο καθένας μας δεν πρέπει να πιστεύει άκριτα ότι διαβάζει. Πρέπει να βρούμε ένα «εμβόλιο» για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τραγικό φαινόμενο», είπε καταλήγοντας πως:

«Όλοι έχουμε πέσει θύματα fake news. Οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τους επαγγελματίες δημοσιογράφους που βγαίνουν με το πρόσωπο, με την φωνή και την υπογραφή τους και όχι οτιδήποτε βλέπουν και διαβάζουν στο διαδίκτυο».

