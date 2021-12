Πολιτική

Τσίπρας: Εκλογές τώρα για να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται

Ολομέτωπη επίθεση στον Πρωθυπουργό για την διαχείριση της πανδημίας, εξαπέλυσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι του απάντησε το Μαξίμου.

Το αίτημα για εκλογές επανέλαβε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που έδωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Στο ερώτημα γιατί έφθασε να ζητήσει εκλογές εν μέσω πανδημίας, κάτι που πέρυσι απέρριπτε για τον ίδιο λόγο απάντησε, «Φθάσαμε στο σημείο να ζητήσουμε εκλογές γιατί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα έβγαινε ο πρωθυπουργός από την Βουλή να πει ότι δεν υπάρχει έρευνα που να δείχνει ότι η θνησιμότητα εκτός ΜΕΘ δεν είναι αυξημένη, ενώ είχε στα χέρια του την μελέτη του κ. Τσιόδρα, είτε θα είχε ζητήσει συγγνώμη ή θα είχε παραιτηθεί. Αλλά ζητάμε εκλογές επίσης γιατί η κυβέρνηση δεν χρησιμοποίησε όλες τις δυνατότητες για να ενισχύσει την δημόσια υγεία».

Συνεχίζοντας ανέφερε ότι «Ζητάμε εκλογές γιατί στο μυαλό μας έχουμε την προστασία της ανθρώπινης ζωής, για να σώσουμε οτιδήποτε αν σώζεται. Η χώρα δεν μπορεί να αντέξει μία κυνική κυβέρνηση και ένας ένοχος πρωθυπουργός να διαχειρίζονται την πανδημία και την ανθρώπινη ζωή».

Επικαλέστηκε την έρευνα Τσιόδρα - Λύτρα λέγοντας, «Η έρευνα ήταν εν γνώσει του πρωθυπουργού, και είναι σημαντικό όχι μόνο όσον αφορά το ψέμα που είπε στη Βουλή, αλλά για την διαπίστωση ότι το 38,5% των θανάτων θα είχε αποφευχθεί αν είχαμε ενισχύσει το σύστημα υγείας, που αφορά 8.000 οικογένειες».

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ακόμη ότι «ο πρωθυπουργός λέει ψέματα και για τον αριθμό των ΜΕΘ» και πρόσθεσε ότι «αποδίδουμε ευθύνη για την αμέλεια να μην ενισχύσουν το σύστημα υγείας. Στο πρώτο κύμα αιφνιδιάστηκε, στο δεύτερο ολιγώρησε, σήμερα μιλάμε για συνειδητή επιλογή». Παρουσίασε γράφημα που δείχνει ότι είμαστε δύο φορές επάνω σε αριθμό θανάτων ανά εκατομμύριο πληθυσμού, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, αναφέρεται πως «η πανδημία αποτελεί μια παγκόσμια απειλή, που λυγίζει ακόμα και τις ισχυρότερες χώρες του πλανήτη. Μέσα σε αυτό το δυσχερές υγειονομικά και οικονομικά περιβάλλον, η Κυβέρνηση δίνει σκληρό αγώνα, προστατεύοντας κατά το μέγιστο τους ανθρώπους και τις δραστηριότητές τους. Ο κ. Τσίπρας είναι εθισμένος στη διαστρέβλωση της αλήθειας και παραμένει υπόλογος για την άρνησή του να στηρίξει έστω και μια δύσκολη απόφαση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Για αυτό επιλέγουμε να μην τον παρακολουθήσουμε στις υπαρξιακές του ανησυχίες, μιας και μοναδική του έγνοια είναι να διασώσει τη θέση του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η οποία εσχάτως απειλείται. Μένουμε προσηλωμένοι στην προάσπιση της δημόσιας υγείας και του επιπέδου ζωής των πολιτών, κινητοποιώντας όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις της πατρίδας».

