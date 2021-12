Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Υγειονομικοί: Τροπολογία για την προστασία τους από μηνύσεις αρνητών

Μπλόκο στις διώξεις γιατρών και νοσηλευτών από αρνητές βάζει τροπολογία του υπουργείου Υγείας.



Την αστική και ποινική προστασία των γιατρών, έναντι προδήλως αβάσιμων μηνύσεων, κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους σε ασθενείς που πάσχουν αποκλειστικά από την Covid-19, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία της δημόσιας υγείας, το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Υπεραμυνόμενος της ρύθμισης, ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, διευκρίνισε ότι «παραμένει ακέραια η ευθύνη του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για πράξεις και παραλείψεις που παραβιάζουν το ιατρικό πρωτόκολλο ή τα ισχύοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας σε ό,τι αφορά ασθενείς αποκλειστικά με Covid-19, ενώ ταυτόχρονα προστατεύονται από κακόβουλες και κατάφωρα αβάσιμες μηνύσεις».

«Στην πραγματικότητα αποτυπώνεται στο Νόμο η διαμορφωμένη νομολογία που υπάρχει από την ιατρική ευθύνη, ώστε να προστατευτούν γιατροί και νοσηλευτές από αβάσιμες μηνύσεις, εάν διασωληνώνουν άτομα και πότε τους διασωληνώνουν, εάν και εφόσον υπάρχουν «αρνητές», οι οποίοι βρίσκονται απ’ έξω και τους απειλούν», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Στη Βουλή θα αποδειχθεί σήμερα αν σεβόμαστε τους ανθρώπους της "πρώτης γραμμής" που καθημερινά δίνουν μάχες και θέλουμε να τους προστατεύσουμε αστικά και ποινικά από κακόβουλες μηνύσεις», κατέληξε ο κ. Πλεύρης.

Αναλυτικά η τροπολογία του Υπουργείου Υγείας:

