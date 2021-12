Υγεία - Περιβάλλον

Ματίνα Παγώνη: Δέχθηκε απειλές από αρνητές

Την αποκάλυψη ότι είχε δεχθεί απειλές από αρνητές στο σπίτι της, έκανε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ σε σημερινές της δηλώσεις στον ΣΚΑΪ.

Η Ματίνα Παγώνη με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, Άννα Μαστοράκου, αποκάλυψε πως είχε δεχθεί απειλητική επιστολή στο σπίτι της από αρνητές, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψεις περισσότερα για το περιεχόμενό της.

«Δεν κάθεσαι να ασχοληθείς. Όσο περισσότερο ασχολείσαι τόσο δημιουργείται ντόρος» είπε η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ προσθέτοντας ότι συνεχίζει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει.

Οι αρνητές, πρόσθεσε, είναι δύο ειδών, εκείνοι που το συζητάνε και εκείνοι που απειλούνε. Με τους πρώτους μπορεί να γίνει μια συζήτηση σε αντίθεση με τους δεύτερους, σύμφωνα με την κ. Παγώνη.

Εξέφρασε την άποψη ότι, δεν χρειάζονται νέα μέτρα, αλλά η εφαρμογή των ισχυόντων, ιδιαίτερα δε την περίοδο των εορτών και χαρακτήρισε ως «το μεγαλύτερο λάθος της κυβέρνησης» αν κάνει γενικό lockdown.

Συνέστησε στο εορταστικό τραπέζι να βρίσκονται 8 με 10 άτομα, τα οποία προηγουμένως θα έχουν κάνει τεστ για τον κορονοϊό, ανεξάρτητα από τα αν είναι εμβολιασμένοι.

Επανέλαβε την αναγκαιότητα της τρίτης δόσης, λέγοντας πως σώζει ζωές και κάλεσε όλους τους πολίτες να την κάνουν.

Σχετικά με τη μετάλλαξη Όμικρον, είπε πως τα μέχρι τώρα στοιχεία, φαίνεται πως είναι 70 φορές πιο μεταδοτική από τη Δέλτα, αλλά με πολύ απλά συμπτώματα.

Τέλος, εκτίμησε πως αναμένεται σταδιακή μείωση των κρουσμάτων μετά τις 25 Δεκεμβρίου.

