Πάπας Φραγκίσκος - Μεταναστευτικό: Όλη η Ευρώπη πρέπει να μοιραστεί την ευθύνη

"Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξετε μια πόρτα, την πόρτα της καρδιάς. Ας μην είμαστε ασυνεπείς αυτά τα Χριστούγεννα", υπογράμμισε στο μήνυμα του ο Ποντίφικας.

Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να μοιραστούν την ευθύνη της υποδοχής μεταναστών και να τους βοηθήσουν να ενσωματωθούν, δήλωσε σήμερα ο Πάπας Φραγκίσκος, απευθύνοντας έκκληση στα κράτη να ανοίξουν "την πόρτα της καρδιάς".

Μιλώντας κατά τη εβδομαδιαία γενική ακρόαση ο Φραγκίσκος, που έχει καταστήσει την υπεράσπιση των μεταναστών και των προσφύγων ακρογωνιαίο λίθο του αξιώματός του ως πάπα, είπε πως μπόρεσε να αγγίξει την "τραυματισμένη ανθρωπότητα" τους κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο και στην Ελλάδα νωρίτερα αυτό τον μήνα.

"Μπόρεσα επίσης να δω πώς μόνο λίγες ευρωπαϊκές χώρες φέρουν το μεγαλύτερο μέρος των συνεπειών του φαινομένου της μετανάστευσης στην περιοχή της Μεσογείου", είπε.

"Στην πραγματικότητα (η μετανάστευση) καλεί όλους για ένα μοίρασμα της ευθύνης εκ μέρους όλων και την οποία καμία χώρα δεν μπορεί να αποφύγει, γιατί είναι ένα πρόβλημα της ανθρωπότητας", είπε.

Δώδεκα μετανάστες από προσφυγικές δομές στην Κύπρο που επανεγκαθίστανται στην Ιταλία με φροντίδα του Πάπα Φραγκίσκου έφθασαν την περασμένη εβδομάδα, η πρώτη ομάδα από περίπου 50 που αναμένονται από το νησί.

Ο Φραγκίσκος εξέφρασε την ελπίδα περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να επιτρέψουν σε τοπικές χριστιανικές οργανώσεις να φέρουν και άλλους πρόσφυγες και μετανάστες και να τους βοηθήσουν να ενσωματωθούν.

"Το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξετε μια πόρτα, την πόρτα της καρδιάς. Ας μην είμαστε ασυνεπείς αυτά τα Χριστούγεννα", είπε ο Πάπας Φραγκίσκος.

