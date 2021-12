Life

Καπουτζίδης στο "The 2night Show": Δεν μου αρέσει να κοροϊδεύουμε ανθρώπους

Απαντήσεις σε όλα έδωσε ο δημοφιλής ηθοποιός και σεναριογράφος που ήταν καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου το βράδυ της Τετάρτης.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2night Show» ήταν το βράδυ της Τετάρτης ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο ηθοποιός και σεναριογράφος μίλησε, μεταξύ άλλων, για την παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί με τον Νίκο Μουτσινά.

«Δεν μου αρέσει να κοροϊδεύουμε ανθρώπους. Όλοι έχουμε κοροϊδέψει! Και ‘γω και συ και όλοι μας, να μην βγάζουμε την ουρά μας απ’ έξω! Δεν μου αρέσει να κοροϊδεύουμε ανθρώπους. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, κάποιος άλλος το αντιλαμβάνεται ως σάτιρα. Πολύ εντάξει είμαι και με αυτό. Αυτός ο οποίος το βλέπει ως σάτιρα, βλέπει σάτιρα. Αυτή είναι η γνώμη του. Εγώ καμιά φορά δεν βλέπω σάτιρα και βλέπω κοροϊδία και δεν μου αρέσει αυτό. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.

Δεν ξέρω τίποτα. Δεν έχω μιλήσει ούτε με την Ζέτα ούτε με την Ελισάβετ για αυτό το θέμα», είπε, συμπληρώνοντας πως, «καμιά φορά και βέβαια θέλεις χρόνο για να καταλάβεις και ο καθένας θα πάρει τον χρόνο του. Εγώ αυτό πιστεύω.

Θα έρθει η ώρα, μετά από χρόνια ή μετά από ένα διάστημα, που θα μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Νιώθω ότι τώρα δεν θα μπορέσουμε. Άστα τα πράγματα να κυλήσουν όμορφα. Ξέρουν αυτά καλύτερα από εμάς».

Σχετικά με την παρεξήγηση που φαίνεται να έχει δημιουργηθεί με την Ελένη Γερασιμίδου για τη νέα σειρά που ετοιμάζει ονόματι «Σέρρες», δήλωσε πως «ήταν να είναι μαζί μας στη νέα σειρά, το ρόλο τον έγραφα για την κυρία Γερασιμίδου. Της είχα στείλει τα επεισόδια και δεν ήξερα πως θα αντιδράσει, γιατί ξέρω ότι είναι εξαιρετικά επιλεκτική και έχει μια ποιότητα που δεν θα έλεγε ναι στο οτιδήποτε. Μου έστειλε ένα φοβερά συγκινητικό μήνυμα. Μου είπε εξ αρχής ότι δεν μπορούσε να ανέβει για τρεις μήνες στις Σέρρες και της είπα πως θα δούμε πως θα το φτιάξουμε γιατί ήταν αρχικά να είναι όλο γυρισμένο στις Σέρρες.

Μετά το αλλάξαμε. Είπα να είναι γυρισμένο στις Σέρρες στα εξωτερικά γυρίσματα ενώ τα σπίτια, οι δύο βασικοί εσωτερικοί χώροι να είναι στην Αθήνα. Οπότε αυτό το τρεις μήνες, έγινε ενάμιση και αυτό το ενάμησι έγινε ένας. Τελικά όμως δεν μπορέσαμε να τα βρούμε ούτε σε αυτό τον έναν μήνα. Ήταν και πολλές οι υποχρεώσεις της.

Ήταν πολύ στενάχωρο αυτό που έγινε γιατί τελικά πάρθηκε μια απόφαση από όλους μαζί και νομίζω πως και η ίδια κατάλαβε ότι δεν θα μπορέσουμε τελικά να συνεργαστούμε. Κάπως έτσι σταμάτησε. Δεν μπόρεσα καν να την πάρω ένα τηλέφωνο γιατί, όταν γίνονται αυτά τα στενάχωρα, γίνομαι λίγο σαν τη χελώνα που μπαίνει στο καβούκι της» πρόσθεσε ο καλλιτέχνης, τονίζοντας πως «είναι μια ηθοποιός που θεωρώ από τις καλύτερες που έχουν περάσει από την Ελλάδα και την εκτιμώ ιδιαίτερα και σαν ηθοποιό και σαν άνθρωπο».

