Πολιτική

Όμικρον - Νέα μέτρα στην Ελλάδα: οι ανακοινώσεις Πλεύρη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι νέοι περιορισμοί, θα ισχύσουν άμεσα, με εφαρμογή και στην περίοδο των εορτών.

Η επέλαση της παραλλαγής του κορονοϊού, μετά και την εισήγηση των λοιμωξιολόγων, οδηγεί την Κυβέρνηση σε απόφαση για λήψη μέτρων, σε δύο φάσεις.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, που συμμετείχε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Γιάννη Οικονόμου, ανακοίνωσε το νέο πλαίσιο περιορισμών, με άμεση ισχύ, στην βάση των εισηγήσεων που έκανε η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μιχαηλίδου για σεξουαλική κακοποίηση σε ορφανοτροφείο: γυναίκες οι υπάλληλοι που ελέγχονται

Μενίδι: ελάφι σε αυλή σπιτιού (εικόνες)

Βατόπουλος - Σαρηγιάννης: αυστηρά μέτρα, αν όχι lockdown για την Όμικρον (βίντεο)