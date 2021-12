Οικονομία

ΟΑΣΑ: μεταβατική CEO η Ίρις Αντωνοπούλου

Η κυρία Ίρις Αντωνοπούλου αναλαμβάνει μεταβατική CEO του ΟΑΣΑ.

Το Υπερταμείο ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων από την κα Ίριδα Αντωνοπούλου, ως μεταβατική CEO του Ομίλου ΟΑΣΑ (με ισχύ από 22/12/2021), στη θέση του κου Νίκου Αθανασόπουλου που παραιτήθηκε πρόσφατα, προκειμένου να αναλάβει την επόμενη επαγγελματική του πρόκληση στον ιδιωτικό τομέα.

Η κα Αντωνοπούλου προέρχεται από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου ΟΑΣΑ, στον οποίο κατείχε τη θέση της διευθύντριας από το 2014. Διαθέτει εμπειρία 25 ετών σε ευρύ φάσμα αντικειμένων του Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα, όπως το Σχέδιο Αναδιοργάνωσης των Συγκοινωνιών Αθηνών, το Σχέδιο Σύγκλισης Εταιρικής Κουλτούρας του ομίλου κ.ά. Η κα Αντωνοπούλου είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) και αριστούχος του μεταπτυχιακού προγράμματος MSc Human Resource Management (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Με την πολύχρονη εμπειρία της κας Αντωνοπούλου, ο Όμιλος ΟΑΣΑ διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια, όπως ορίζεται από τις βέλτιστες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, μέχρι την ανάδειξη νέου CEO από το Δ.Σ. του Υπερταμείου, αναδεικνύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των μετόχων προς το στελεχιακό δυναμικό του Οργανισμού.

Η διοίκηση του Υπερταμείου θέλει να εκφράσει θερμές ευχαριστίες προς τον κο Αθανασόπουλο, για τις πολύτιμες υπηρεσίες που παρείχε ως επικεφαλής του ΟΑΣΑ και να του ευχηθεί την καλύτερη δυνατή συνέχεια στα νέα του επαγγελματικά βήματα.

