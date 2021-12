Κοινωνία

Στάθης Παναγιωτόπουλος: κρατούμενος έως την Δευτέρα

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος του άσκησε ο εισαγγελέας. Ποια κατηγορία αντιμετωπίζει ο τηλεπαρουσιαστής. Τι δήλωσε δια του συνηγόρου του.



Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας πρωτοδικών σε βάρος του τηλεπαρουσιαστή Στάθη Παναγιωτόπουλου, και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του α' τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης την Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου και μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Η ποινική δίωξη που του ασκήθηκε αφορά το αδίκημα της ανακοίνωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικών προσώπων, κατ' εξακολούθηση, με σκοπό βλάβης άλλου, πράξη που είναι σε κακουργηματικό βαθμό.

Δια του δικηγόρου του, ο κατηγορούμενος τηλεπαρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα, δηλώνοντας μετανιωμένος, ενώ ανέφερε ότι επρόκειτο για "τεράστιο λάθος του". Τόνισε, όμως, ότι τα όποια ροζ βίντεο δημοσιοποίησε κατά το παρελθόν τα έχει κατεβάσει ήδη ο ίδιος, εδώ και πολλά χρόνια, και πως οι αναρτήσεις το τελευταίο διάστημα δεν συνδέονται με το πρόσωπό του.

Σχολιάζοντας την ασκηθείσα ποινική δίωξη, ο συνήγορός του Γιώργος Δακουράς, έκανε λόγο για "νομικό άλμα" και "υπερβολή, τονίζοντας ότι η πράξη αυτή "δεν συνδέεται με οικονομικό όφελος". "Ο ισχυρισμός του (εντολέα μου) είναι είναι ότι αυτό που έκανε ήταν ένα τεράστιο λάθος. Έχει λήξει όμως εδώ και χρόνια. Δεν έχει καμία σχέση με τις αναρτήσεις που βρέθηκαν σε διάφορες ιστοσελίδες από άγνωστο πρόσωπο που μπορεί να τα είχε στην κατοχή του ή να τα αναπαρήγαγε από παλιά", ανέφερε σε δηλώσεις του έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Αποκάλυψε, δε, πως στο πλαίσιο της υπερασπιστικής γραμμής υποβλήθηκε αίτημα για να ελεγχθεί από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τόσο η ηλεκτρονική διεύθυνση, όσο και ο χρόνος των επίμαχων αναρτήσεων.

Νωρίτερα, ο τηλεπαρουσιαστής οδηγήθηκε με χειροπέδες στο Δικαστικό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης από τα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης της πόλης, όπου πέρασε τη νύχτα. Η αστυνομική συνοδεία που τον μετήγαγε έφτασε στα Δικαστήρια λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, ανεβάζοντας τον 58χρονο συλληφθέντα στο γραφείο του εισαγγελέα μέσω του υπόγειου πάρκινγκ τής οδού Πολυτεχνείου, κι όχι από την κεντρική είσοδο του Μεγάρου, επί της 26ης Οκτωβρίου.

Ο τηλεπαρουσιαστής είχε παραδοθεί αυτοβούλως χθες, Τετάρτη, στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. Σε συνέχεια προκαταρκτικής έρευνας που διενεργεί εις βάρος του η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, την οποία προκάλεσαν καταγγελίες πρώην ερωτικών του συντρόφων για δημοσιοποίηση βίντεο με προσωπικές τους στιγμές σε πορνογραφικές ιστοσελίδες, αλλά και ανάλογη καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας το τελευταίο 24ωρο , αποφασίστηκε η σύλληψή του.

Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνονμία για το χρονικό της σύλληψης του Στάθη Παναγιωτόπουλου, μετά από καταγγελία κοπέλας, σύμφωνα με την οποία ο τηλεπαρουσιαστής ανήρτησε στο διαδίκτυο, εν αγνοία της και χωρίς την συναίνεσή της, βίντεο και φωτογραφίες με μεταξύ τους ερωτικό περιεχόμενο, το οποίο ήταν διαθέσιμο τουλάχιστον μέχρι και προχθές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος ημεδαπού, στο πλαίσιο διενεργούμενης προκαταρκτικής εξέτασης για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες (22 Δεκεμβρίου 2021) ύστερα από καταγγελία ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία ο ανωτέρω ημεδαπός ανήρτησε στο διαδίκτυο, εν αγνοία της και χωρίς την συναίνεσή της, βίντεο και φωτογραφίες με μεταξύ τους ερωτικό περιεχόμενο, το οποίο ήταν διαθέσιμο τουλάχιστον μέχρι και προχθές (21 Δεκεμβρίου 2021).

Από την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του καθώς και από την κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ηλεκτρονικός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο, τα οποία απεστάλησαν για εργαστηριακές εξετάσεις στην Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ο οποίος τον παρέπεμψε σε Ανακριτή.

Η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

