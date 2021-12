Κορονοϊός - Θεμιστοκλέους: Τα ποσοστά εμβολιασμού στην Ελλάδα

Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους αναφέρθηκε στα αριθμητικά στοιχεία για τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα και έκανε ειδική αναφορά στην αναμνηστική δόση.



Στην σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη, συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Όπως είπε δικαιούχοι για της ενισχυτική δόση είναι ένα ποσοστό πάνω από 83% των πολιτών που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους. Τις τελευταίες δέκα ημέρες έχουν κλείσει πάνω από 500.000 ραντεβού.

Συνολικά έχουν γίνει 3,15 εκατ. εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης και ένα ποσοστό 75% των δικαιούχων έχουν κλείσει ραντεβού. Μάλιστα, οι άνω των 60 ετών έχουν κλείσει ραντεβού σε ποσοστό 90%.

«12.000 παιδιά έχουν εμβολιαστεί και έχουν κλειστεί πάνω από 40.000 ραντεβού», τόνισε ακόμα ο κ. Θεμιστοκλέους.

