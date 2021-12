Αθλητικά

Η ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας

Οι "κιτρινόμαυροι" έβγαλαν την «αγγαρεία» και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ένα ματς που έγινε επειδή... έπρεπε, διεξήχθη στην Καισαριανή, όπου η ΑΕΚ σφράγισε την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας με το 1-1 εναντίον της Κηφισιάς. Το 4-0 του πρώτου αγώνα δεν άφηνε περιθώρια αμφιβολιών για την ομάδα που θα κατακτούσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση κι έτσι η σημερινή αναμέτρηση είχε διαδικαστικό χαρακτήρα. Ο Λιβάι Γκαρσία άνοιξε το σκορ για τους «κιτρινόμαυρους» στο 55΄, ενώ ο Τετέι ισοφάρισε για τη Κηφισιά στο 73΄.

Ακριβώς έτσι την αντιμετώπισαν και οι δύο προπονητές. Η ΑΕΚ παρατάχθηκε με τον Τσιντώτα και δέκα διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με το τελευταίο ματς πρωταθλήματος, ενώ ο τεχνικός των γηπεδούχων Νίκος Κούτσιας χάρισε στον τερματοφύλακα Αντωνόπουλο (στο παρελθόν είχε περάσει από τις ακαδημίες της ΑΕΚ) και στον αμυντικό Τόλιο το ντεμπούτο τους. Ομοίως και ο Αργύρης Γιαννίκης χρησιμοποίησε τον 23χρονο Μυστακόπουλο στο αρχικό σχήμα, καθώς ο Σάκχοφ αισθάνθηκε αδιαθεσία και αποκλείστηκε από την αποστολή. Κίνηση-ορόσημο, αφού ο Πατρινός χαφ που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από την Παναχαϊκή, είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Β΄ ομάδας που προωθείται και ντεμπουτάρει στην Α΄.

Το σκορ άνοιξε για την Ένωση ο Λιβάι Γκαρσία με δυνατό σουτ στο 55΄ και λάθος αντίδραση του τερματοφύλακα. Σε αντίθεση με το πρώτο ματς όπου παραδόθηκε αμαχητί, σήμερα η Κηφισιά πάλεψε για ένα τιμητικό αποτέλεσμα και απείλησε αρκετές φορές τον Τσιντώτα. Όμως οι παίκτες της είχαν πολύ κακές επιλογές στην τελική προσπάθεια. Μέχρι το 73΄ όταν ο Τετέι βγήκε «στην πλάτη» του Λάτσι, πέρασε και τον Τσιντώτα και σε κενή εστία έγραψε το 1-1. Ο ίδιος παίκτης λίγο έλειψε να δώσει τη νίκη στους γηπεδούχους με φοβερή ατομική προσπάθεια στο 90΄, όμως στην περίπτωση αυτή «νικητής» ήταν ο Τσιντώτας με πολύ δύσκολη αποκρούση. Το 1-1, ωστόσο, δεν παύει να είναι ένα αποτέλεσμα ιστορικό, για μια ομάδα που τέτοιες μέρες πριν από τρία χρόνια αγωνιζόταν στα τοπικά πρωταθλήματα.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Μκρτσιαν, Τόλιος - Μήτογλου

ΚΗΦΙΣΙΑ (Νίκος Κούστας): Αντωνόπουλος, Σμπώκος, Τόλιος, Γκότοβος, Μκρτσιάν, Ντοριβάλ, Αγγελόπουλος (83 Παυλάκης), Πρίτσας (66΄ Οικονομίδης), Γιαννιτσάνης (58΄ Καλλέργης), Καραγκούνης (58΄ Φερέιρα), Κρητικός (66΄ Τετέι)

ΑΕΚ (Αργύρης Γιαννίκης): Τσιντώτας, Ρότα, Σβάρνας, Μήτογλου (58΄ Λάτσι), Μοχαμάντι, Λε Ταλέκ, Μουστακόπουλος, Γέβτιτς (83΄ Χατζισαφί), Γκαρσία, Τάνκοβιτς (66΄ Τσούμπερ), Ανσαριφάρντ

